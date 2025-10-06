A partir de este martes 7 de octubre, los jubilados del decreto Ley N° 19990 podrán retirar sus pensiones en las ventanillas del Banco de la Nación; así lo dio a conocer la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Cronograma para el pago de ONP
- Martes 7 de octubre: apellido paterno de la A a la C.
- Jueves 9 de octubre: apellido paterno de la D a la L.
- Viernes 10 de octubre: apellido paterno de la M a la Q.
- Lunes 13 de octubre: apellido paterno de la R a la Z.
- Convenios Internacionales: Miércoles 15 de octubre.
- Incluye Pensionistas de la Ley N° 27803
- Pago a domicilio: del miércoles 15 al viernes 24 de octubre.
Decreto Ley 18846 y pensiones por encargo
- Tipo de pago:
- Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de octubre.
- Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 17 al 24 de octubre.
LEY 20530 Pensiones
- Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de octubre.
- Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 17 al 24 de octubre.
Ley 30003 Pensiones Pesqueros
- Tipo de pago:
- Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif. 14 de octubre.
- Pago a domicilio: del 17 al 24 de octubre.
Ley 26790 Pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
- Tipo de pago:
- Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif: 14 de octubre.
- Pago a domicilio: del 17 al 24 de octubre.
Si tienes alguna duda o consulta
La ONP reitera que todos los trámites son gratuitos y recuerda a sus asegurados que pueden comunicarse con la central ONP Te Escucha, llamando al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.