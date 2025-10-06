Cronograma oficial de pagos para pensionistas ONP: quiénes y dónde cobrar en octubre 2025| Foto: Andina.
Cronograma oficial de pagos para pensionistas ONP: quiénes y dónde cobrar en octubre 2025| Foto: Andina.
A partir de este martes 7 de octubre, los jubilados del decreto Ley N° 19990 podrán retirar sus pensiones en las ventanillas del Banco de la Nación; así lo dio a conocer la .

Cronograma para el pago de ONP

  • Martes 7 de octubre: apellido paterno de la A a la C.
  • Jueves 9 de octubre: apellido paterno de la D a la L.
  • Viernes 10 de octubre: apellido paterno de la M a la Q.
  • Lunes 13 de octubre: apellido paterno de la R a la Z.
  • Convenios Internacionales: Miércoles 15 de octubre.
  • Incluye Pensionistas de la Ley N° 27803
  • Pago a domicilio: del miércoles 15 al viernes 24 de octubre.
Decreto Ley 18846 y pensiones por encargo

  • Tipo de pago:
  • Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de octubre.
  •  (): del 17 al 24 de octubre.
Cronograma de pagos ONP | Foto: Andina

LEY 20530 Pensiones

  • Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de octubre.
  • Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 17 al 24 de octubre.

Ley 30003 Pensiones Pesqueros

  • Tipo de pago:
  • Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif. 14 de octubre.
  • Pago a domicilio: del 17 al 24 de octubre.

Ley 26790 Pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

  • Tipo de pago:
  • Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif: 14 de octubre.
  • Pago a domicilio: del 17 al 24 de octubre.

Si tienes alguna duda o consulta

La ONP reitera que todos los trámites son gratuitos y recuerda a sus asegurados que pueden comunicarse con la central ONP Te Escucha, llamando al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

Los pensionistas jubilados de la ONP podrán recibir el pago de julio 2025 en las entidades bancarias. Conozca el cronograma para este mes de julio.| Foto: Andina

