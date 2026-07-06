El Programa de Extensión de la SBS ofrece formación especializada en supervisión financiera, regulación y gestión de riesgos para estudiantes y egresados universitarios. Foto: SBS.
El Programa de Extensión de la SBS ofrece formación especializada en supervisión financiera, regulación y gestión de riesgos para estudiantes y egresados universitarios. Foto: SBS.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La anunció el inicio de las inscripciones para una nueva edición de su Programa de Extensión (PEXT), iniciativa orientada a formar profesionales en regulación, supervisión financiera, gestión de riesgos y análisis económico, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas del sistema financiero peruano.

¿Quiénes pueden postular?

La convocatoria está dirigida a estudiantes del último ciclo y que acrediten un buen desempeño académico y tengan interés en desarrollarse en el ámbito de la supervisión financiera.

LEA TAMBIÉN: Bancos deberán revelar riesgos de su banca móvil, ¿qué pueden exigir clientes?

El programa tendrá una duración aproximada de 12 semanas y ofrecerá capacitación de nivel de posgrado en materias como economía y finanzas, análisis financiero, regulación de los sistemas financieros, gestión de riesgos y supervisión. Las clases estarán a cargo de y docentes nacionales e internacionales.

El Programa de Extensión de la SBS ofrece formación especializada en supervisión financiera, regulación y gestión de riesgos para estudiantes y egresados universitarios. Foto: X.
El Programa de Extensión de la SBS ofrece formación especializada en supervisión financiera, regulación y gestión de riesgos para estudiantes y egresados universitarios. Foto: X.

Beneficios

Los participantes seleccionados accederán a una beca integral que cubrirá el costo total de la capacitación. Asimismo, recibirán un seguro contra accidentes y apoyo económico para gastos de manutención y transporte durante el desarrollo del programa.

LEA TAMBIÉN: Bancos deberán informar sobre eventos que afectan a clientes en menos de 24 horas

Según la SBS, el Programa de Extensión ha realizado 27 ediciones y suma más de 1,000 egresados. La entidad indicó que alrededor de 400 de ellos actualmente laboran en la institución y que más de la mitad del personal de sus áreas de supervisión ha pasado por esta formación.

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 1 de setiembre. Los interesados podrán revisar las bases, el cronograma y el formulario de inscripción a través del portal institucional de la SBS.

Para mayor información e inscripcciones, ingresar a este link: .

TE PUEDE INTERESAR

SBS reglamenta el modelo Banking as a Service, ¿qué viene para el sistema financiero?
SBS autoriza organización de nueva emisora de dinero electrónico, ¿qué ofrecerá Lima del Sol?
SBS propone modificar proceso para autorizar ingreso de empresas, ¿qué cambia?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.