La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció el inicio de las inscripciones para una nueva edición de su Programa de Extensión (PEXT), iniciativa orientada a formar profesionales en regulación, supervisión financiera, gestión de riesgos y análisis económico, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas del sistema financiero peruano.

¿Quiénes pueden postular?

La convocatoria está dirigida a estudiantes del último ciclo y egresados recientes de las carreras de Economía, Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas y otras especialidades afines que acrediten un buen desempeño académico y tengan interés en desarrollarse en el ámbito de la supervisión financiera.

El programa tendrá una duración aproximada de 12 semanas y ofrecerá capacitación de nivel de posgrado en materias como economía y finanzas, análisis financiero, regulación de los sistemas financieros, gestión de riesgos y supervisión. Las clases estarán a cargo de especialistas de la SBS y docentes nacionales e internacionales.

El Programa de Extensión de la SBS ofrece formación especializada en supervisión financiera, regulación y gestión de riesgos para estudiantes y egresados universitarios. Foto: X.

Beneficios

Los participantes seleccionados accederán a una beca integral que cubrirá el costo total de la capacitación. Asimismo, recibirán un seguro contra accidentes y apoyo económico para gastos de manutención y transporte durante el desarrollo del programa.

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Según la SBS, el Programa de Extensión ha realizado 27 ediciones y suma más de 1,000 egresados. La entidad indicó que alrededor de 400 de ellos actualmente laboran en la institución y que más de la mitad del personal de sus áreas de supervisión ha pasado por esta formación.

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 1 de setiembre. Los interesados podrán revisar las bases, el cronograma y el formulario de inscripción a través del portal institucional de la SBS.

Para mayor información e inscripcciones, ingresar a este link: https://www.sbs.gob.pe/programa-de-extension.