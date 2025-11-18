Accidentes de tránsito. (Foto: Difusión)
Además de Lima, que registra el mayor número de fallecimientos por accidentes viales,

Datos del dan cuenta que en ese departamento murió esa cantidad de personas en 944 accidentes. En ellos quedaron heridos otros 925 individuos.

En general, las cifras la mencionada entidad oficial señalan que son 11,325 las personas que han perdido la vida a raíz de estos accidentes. Los mismos suman, a nivel nacional, 10,826.

A su vez, en el Cusco, se han sumado 968 fallecimientos a causa de 837 accidentes de este tipo. Los mimos ocasionaron dejaron heridas a 964 personas.

En Arequipa, por su parte 946 personas fallecieron y 1,246 resultaron heridas en los 775 accidentes allí ocurridos.

Puno, Cajamarca y Piura

913 son, a su vez, los heridos registrados en Puno en los 851 accidentes registrados en lo que va del presente año.

En Cajamarca,

En Piura, los fallecidos suman 533, y los heridos 476, a causa de 488 accidentes.

De igual forma, 516 personas perdieron la vida y otras 614 quedaron heridas en los 510 accidentes que se han registrado en Ica.

Junín, Áncash y Lambayeque

En la lista de los departamentos con mayor número de personas fallecidas por accidentes de tránsito aparece también Junín, con 508 decesos. A causa de los 465 siniestros viales allí producidos, otras 619 personas quedaron heridas.

En Áncash, los decesos suman 471, ocasionados por los 360 accidentes allí ocurridos, En Lambayeque, a causa de los 347 accidentes ocurridos, fallecieron 362 personas y resultaron heridas 460.

Huancavelica, por su parte, tiene consignados 186 accidentes, con 346 fallecidos y 383 heridos.

En Ayacucho los muertos suman 302 y los heridos 539, a consecuencia de 205 accidentes. En San Martín estos incidentes ascienden a 281 y en ellos han fallecido 299 personas, mientras que 260 resultaron heridas.

Lima es la jurisdicción del país en la que mayor número de accidentes se han registrado durante el presente año, así como en la que se ha producido el mayor número de fallecimientos.

Así, la capital peruana registra el deceso de 2,164 personas en 2,494 accidentes. En ellos el número de accidentes es de 1,634 en lo que va del presente año.

En el Callao, a su vez, el número de siniestros de este tipo es 517, falleciendo en ellos 158 personas y resultado heridas otras 123.

