La Comisión Permanente del Congreso de la República respaldó, en segunda votación, el dictamen que establece una amnistía para los militares y policías procesados entre los años 1980 y 2000 en la lucha contra el terrorismo.

Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, alegó que se beneficiará a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y Comités de Autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, sean denunciados, investigados o procesados por delitos vinculados al conflicto armado contra los movimientos subversivos.

Asimismo, se brindará amnistía a los miembros de la PNP y Fuerzas Armadas mayores de 70 años que estén sentenciados por dichos delitos.

“Responde a la necesidad de justicia y reparar la deuda moral del Estado contra los que derrotaron al terrorismo (...) Servirá para corregir la violación al plazo razonable contra defensores de la patria”, dijo el congresista de Fuerza Popular.

Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, defendió el dictamen que otorga amnistía por delitos cometidos en lucha contra el terrorismo. (Foto: Congreso)

En tanto, Jorge Montoya (Honor y Democracia) consideró inadmisible que se mantengan procesos judiciales “sin pruebas” durante 30 años. El exmarino reconoció que “se cometieron excesos” pero descarta que hayan habido desapariciones orquestadas en manos de policías y militares.