Autoridades suspenden celebraciones de Año Nuevo en provincia del Santa por sismo de 6.0. Foto: Andina
como parte de las medidas preventivas adoptadas tras el sismo de magnitud 6.0 registrado el 27 de diciembre y los siguientes eventos sismos reportados.

La disposición fue aprobada en la reunión extraordinaria de la Plataforma Provincial de Defensa Civil, donde participaron alcaldes distritales, representantes de instituciones públicas y entidades de primera respuesta.

Durante la sesión, y locales nocturnos con alta concentración de personas.

Ante ello, por mayoría, las autoridades coincidieron en que, ante la posibilidad de nuevos sismos, la asistencia de grandes grupos de personas en ambientes reducidos generaría situaciones de pánico, desorden en evacuaciones y un mayor nivel de exposición a accidentes.

incluyendo fiestas privadas y eventos organizados en establecimientos abiertos al público.

El alcalde de Chimbote, Felipe Mantilla Gonzáles, indicó que, si bien la verificación de las condiciones de seguridad de los locales corresponde a los equipos técnicos de las municipalidades, esta medida adoptada prioriza la prevención frente al escenario sísmico en la provincia del Santa.

Tras su aprobación, l además de mantener la operatividad de los equipos de emergencia ante cualquier eventualidad.

La medida fue aprobada en la reunión extraordinaria de la Plataforma Provincial de Defensa Civil. (Foto: Andina)
La medida fue aprobada en la reunión extraordinaria de la Plataforma Provincial de Defensa Civil. (Foto: Andina)

