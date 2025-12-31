Las autoridades de la región Áncash suspendieron las celebraciones y eventos masivos programados por Año Nuevo en la provincia del Santa, como parte de las medidas preventivas adoptadas tras el sismo de magnitud 6.0 registrado el 27 de diciembre y los siguientes eventos sismos reportados.

La disposición fue aprobada en la reunión extraordinaria de la Plataforma Provincial de Defensa Civil, donde participaron alcaldes distritales, representantes de instituciones públicas y entidades de primera respuesta.

Durante la sesión, se evaluaron los reportes de monitoreo sísmico y los escenarios de riesgo relacionados a la realización de actividades festivas en espacios cerrados y locales nocturnos con alta concentración de personas.

Ante ello, por mayoría, las autoridades coincidieron en que, ante la posibilidad de nuevos sismos, la asistencia de grandes grupos de personas en ambientes reducidos generaría situaciones de pánico, desorden en evacuaciones y un mayor nivel de exposición a accidentes.

La suspensión alcanza a las actividades programadas para la noche del 31 de diciembre, incluyendo fiestas privadas y eventos organizados en establecimientos abiertos al público.

LEA TAMBIÉN: Ingemmet identifica zonas vulnerables en Lima ante sismos y deslizamientos

El alcalde de Chimbote, Felipe Mantilla Gonzáles, indicó que, si bien la verificación de las condiciones de seguridad de los locales corresponde a los equipos técnicos de las municipalidades, esta medida adoptada prioriza la prevención frente al escenario sísmico en la provincia del Santa.

Tras su aprobación, las autoridades señalaron que se reforzará la supervisión y la coordinación interinstitucional durante los días previos a fin de año, además de mantener la operatividad de los equipos de emergencia ante cualquier eventualidad.