Por quinto día consecutivo, decenas de mineros informales continúan bloqueando la Panamericana Sur en la región Arequipa, solicitando al gobierno la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

La restricción de la vía se produce a la altura del Puente Ocoña, ubicado en la provincia de Camaná. Se reportó que desde las primeras horas de este lunes 25 de noviembre, cientos de vehículos permanecen varados desde las tres de la mañana.

Gestión pudo conocer que, además, se han registrado bloqueos en las zonas de Nasca, Ático y Chala. Por tanto, desde Lima, las empresas de transporte interprovincial formal han optado por restringir la venta de pasajes y envío de mercancías al sur del país.

“Las empresas serias no están vendiendo pasajes. Esto está generando, desde hace cinco días, millonarias pérdidas en nuestro sector”, dijo a este diario Martín Ojeda, gerente del Consejo Nacional de Transporte Terrestre.

En ese sentido, se pudo conocer también que existe poca presencia policial; por lo que el gremio de transportistas está solicitando una intervención directa de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para liberar estas zonas.

Gustavo Adrianzén

“¿Que demandan los manifestantes?, una prórroga del REINFO, que ya viene produciéndose de manera sucesiva”, señaló el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, hace algunos días en referencia a las postergaciones en la fecha de vigencia de ese mecanismo realizadas años atrás, y que finalmente vence el 31 de diciembre de este año, aunque la propuesta Ley MAPE plantea prorrogar por seis meses su caducidad a fin de que puedan concretar su respectivo proceso.

“¿Qué les proponemos: un camino para que ellos (los mineros informales) puedan formalizarse de manera más ágil, sincera, a menor costo; ¿queremos atraerlos a la formalidad”, aseveró el primer ministro?

Señaló que muchos de los mineros artesanales no están trabajando en condiciones de salud, o laborales adecuadas, pues están expuestos al uso de mercurio, cianuro, de explosivos (para la extracción del oro) además que muchos no tienen seguridad social, no tienen vacaciones.