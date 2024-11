Tras su presentación ante el Hemiciclo del Congreso para informar sobre lo logrado en el Foro APEC, el presidente del Consejo de ministros, Gustavo Adrianzén, confirmó que este mediodía el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, acudirá al parlamento a sustentar el proyecto de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (ley MAPE).

En diálogo con la prensa, el premier fue consultado sobre las manifestaciones de protesta que grupos de mineros informales protagonizan en Lima, quienes reclaman por nuevas prórrogas del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), y se oponen al proyecto de la ley MAPE.

El ministro Adrianzén refirió que, en principio, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte respeta el derecho a la protesta, y defendió la mencionada propuesta legal que acaba de presentar el Ejecutivo al Congreso.

Prórrogas del REINFO

“¿Que demandan los manifestantes?, una prórroga del REINFO, que ya viene produciéndose de manera sucesiva”, señaló el premier, en referencia a las postergaciones en la fecha de vigencia de ese mecanismo realizadas años atrás, y que finalmente vence el 31 de diciembre de este año, aunque la propuesta Ley MAPE plantea prorrogar por seis meses su caducidad a fin de que puedan concretar su respectivo proceso.

“¿Qué les proponemos: un camino para que ellos (los mineros informales) puedan formalizarse de manera más ágil, sincera, a menor costo; ¿queremos atraerlos a la formalidad”, aseveró el primer ministro?

Señaló que muchos de los mineros artesanales no están trabajando en condiciones de salud, o laborales adecuadas, pues están expuestos al uso de mercurio, cianuro, de explosivos (para la extracción del oro) además que muchos no tienen seguridad social, no tienen vacaciones.

Ofrece diálogo

Por eso -añadió, existe la necesidad de crear para ellos un régimen (a través de la Ley MAPE) del que pueda gozar cualquier otro trabajador, y refirió su disposición a dialogar con los manifestantes.

“Estamos absolutamente dispuestos a llevarlos a una mesa de diálogo para tratar de resolver estos problemas, y la ley que hemos presentado contribuye a ese proceso de formalización que proponemos”, puntualizó.

Bloqueos de vías

Mientras tanto, este viernes piquetes de mineros informales mantenían por tercer día consecutivo, bloqueos en las vías, afectando diversos tramos de la carretera Panamericana Sur en Ica y Arequipa, en demanda de nuevas prórrogas del REINFO.

Según Sutran, los manifestantes mantenían hoy totalmente interrumpido el tráfico vehicular en la Panamericana Sur en tramos en Ica; así como en las zonas de Caravelí -en la vía Yauca-Huancavelica; en la ruta Caravelí-Chala, en Arequipa y con tránsito restringido en la zona de Camaná-Ocoña, en la misma región.