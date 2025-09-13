El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, informó que el Gobierno dispuso un incremento de más de S/44 millones en el presupuesto del Gobierno Regional de Moquegua, monto que será transferido la próxima semana.

“La próxima semana se va a dictar el decreto en el cual se le va a transferir dicho importe al gobierno regional para que disponga también las acciones que correspondan dentro de su presupuesto”, señaló en conferencia de prensa tras la mesa de diálogo en esa región.

Respecto al hospital de Ilo , Arana explicó que el Ejecutivo apoyará la elaboración del expediente técnico, cuyo costo oscila entre S/10 y S/12 millones .

“Se necesita por lo menos 3 millones para empezar el expediente técnico. El compromiso del Ejecutivo va a ser que en estos meses vamos a buscar la forma de tenerlos. Mi compromiso con la gobernadora regional es que esto se pueda concretar a la mayor brevedad”, remarcó.

Avances en compromisos

El premier detalló que de los 20 acuerdos asumidos en la sesión del 14 de agosto en Lima para atender los problemas de la cuenca del río Coralaque, 12 ya fueron cumplidos y ocho se encuentran en proceso.

Asimismo, indicó que a pedido de la gobernadora regional se revisó el proyecto Huatipuka, aclarando la potestad del Gobierno Regional y las municipalidades para emprender acciones legales. “La Presidencia y el Consejo de Ministros han asumido el compromiso de respaldar dichas acciones en contra de una compañía minera que está actuando en contra de la ley”, afirmó.

En cuanto a la mesa de diálogo de San Gabriel, sostuvo que el Ejecutivo tiene una política de apertura para ampliar la participación. “Mientras más participen, más voces son escuchadas”, aseguró.

Finalmente, Arana destacó la labor de la gobernadora Gilia Gutiérrez, autoridades locales y representantes de la sociedad civil. “El gobierno siempre estuvo dispuesto a hacerlo y hoy demostramos que el trabajo sostenido, el trabajo coordinado entre el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales es posible”, concluyó.