Las altas temperaturas se extenderán por la costa y sierra del país entre el sábado 29 y el lunes 31 de agosto, junto con niveles elevados de radiación UV. Foto: Generada con IA Gemini.
Las altas temperaturas se extenderán por la costa y sierra del país entre el sábado 29 y el lunes 31 de agosto, junto con niveles elevados de radiación UV. Foto: Generada con IA Gemini.
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Redacción Gestión
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La temperatura diurna continuará en ascenso, con valores de hasta 36 °C, en zonas de la costa y sierra de 20 departamentos y el Callao entre el sábado 29 y el lunes 31 de agosto,

El incremento, de moderada a extrema intensidad, estará acompañado de escasa nubosidad al mediodía, mayor radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h durante las tardes.

En la costa norte, las temperaturas máximas oscilarán entre 29 °C y 36 °C; en la costa central llegarán hasta 30 °C y en la costa sur alcanzarán los 32 °C. En la sierra, las máximas estarán entre 18 °C y 32 °C en la zona norte, entre 17 °C y 29 °C en la zona central y entre 14 °C y 26 °C en la sierra sur.

Las condiciones previstas abarcan la costa y sierra de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, además de la Provincia Constitucional del Callao.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó adoptar medidas de prevención durante las horas de mayor exposición solar, como utilizar bloqueador o protector solar, sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta.

Asimismo, aconsejó mantener una adecuada hidratación, incrementar el consumo de líquidos y evitar la exposición directa a los rayos solares. En viviendas y centros de labores, recomendó mantener una adecuada ventilación y utilizar ropa de colores claros.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), a través del Indeci, continuará monitoreando las zonas comprendidas en el aviso meteorológico y coordinando con las autoridades regionales y locales ante los posibles efectos de las condiciones previstas.

Indeci recomienda evitar la exposición al sol ante continuidad de altas temperaturas. (Foto: Andina)
Indeci recomienda evitar la exposición al sol ante continuidad de altas temperaturas. (Foto: Andina)

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