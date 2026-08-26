Pucallpa y otras localidades ubicadas en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, ya padecen el séptimo friaje del año. Llegó acompañado de lluvias persistentes, cobertura nubosa y descenso de la temperatura. Las precipitaciones comenzaron el lunes 24 de agosto y continuaron durante este martes 25, sin periodos prolongados de sol.

La acumulación de agua provocó inundaciones en diferentes puntos de la ciudad y dejó varias calles temporalmente intransitables. Los aniegos dificultaron el desplazamiento de motocicletas, mototaxis, peatones y otros vehículos, principalmente en zonas bajas y sectores con deficiencias en el sistema de drenaje, detalló la Agencia Andina.

El evento generó un descenso de la temperatura diurna de moderada a fuerte intensidad en la selva y estuvo acompañado de ráfagas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora. Durante el ingreso de la masa de aire frío, en la selva central se estimaron temperaturas máximas próximas a los 24 grados Celsius.

El COER Ucayali citó información del Senamhi que pronosticó cielo entre parcialmente nublado y con nubes dispersas, acompañado de lluvia. Coronel Portillo presentó temperaturas de entre 23 y 30 grados Celsius, mientras Aguaytía, Irazola, Curimaná, Atalaya y Purús registraron máximas previstas de 31 grados y mínimas de entre 21 y 23 grados.

Pese a la ausencia de sol, el índice de radiación ultravioleta se ubicó en nivel muy alto, con un valor de 9 en Coronel Portillo y 10 en Padre Abad, Atalaya y Purús. Las autoridades recomendaron evitar las calles inundadas, asegurar los techos y mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras inestables durante posibles tormentas eléctricas o ráfagas de viento.

¿Qué es el friaje?

El friaje es un fenómeno meteorológico asociado al ingreso de aire frío al continente proveniente de la Antártida. Su llegada a la selva puede provocar lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes vientos y un descenso brusco de las temperaturas.

Según el Senamhi, el aire frío ingresa habitualmente por la selva sur y puede desplazarse posteriormente hacia la selva central y norte, dependiendo de la intensidad del evento.

El fenómeno suele comenzar con lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas y vientos que avanzan de sur a norte. Además, la cobertura nubosa reduce las temperaturas máximas durante el día.