El Perú enfrenta un preocupante aumento de casos de leptospirosis, una enfermedad asociada a condiciones de insalubridad y exposición a aguas contaminadas, en el contexto de las intensas lluvias que afectan diversas regiones del país. Ante este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica a nivel nacional para reforzar la respuesta del sistema sanitario.

De acuerdo con el Minsa, en lo que va del año se han reportado 1,045 casos de leptospirosis distribuidos en 23 departamentos y el Callao. De este total, el 39% corresponde a casos confirmados y el 61% a probables, con una incidencia acumulada de 3 casos por cada 100 mil habitantes.

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Las regiones más afectadas concentran gran parte de los contagios. Loreto encabeza la lista con 300 casos, seguida por Ucayali (139) y San Martín (104). También se reportan cifras importantes en Tumbes (92), Madre de Dios (51), Piura (49), Cusco (46) y Lima (43), mientras que el Callao registra 5 casos. Hasta la semana epidemiológica 10, Puno es la única región sin incidencia reportada.

En cuanto a la mortalidad, el sector Salud confirmó tres fallecimientos por esta enfermedad, mientras que otros dos decesos se encuentran en evaluación. Esta cifra representa el nivel más alto de muertes para este periodo en los últimos tres años. Como referencia, durante todo el 2024 se registraron cuatro fallecidos, cifra que podría ser superada en los próximos meses si la tendencia continúa.

El Minsa advirtió que este escenario evidencia la persistencia del riesgo de formas graves de la enfermedad, especialmente en zonas afectadas por inundaciones y acumulación de agua. Por ello, la alerta epidemiológica busca que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, refuercen la detección temprana, el tratamiento oportuno y la respuesta inmediata ante posibles brotes.

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¿Cómo se transmite y cómo prevenirla?

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que se transmite principalmente por contacto con agua o suelo contaminado con orina de animales infectados, especialmente roedores. Las autoridades recomiendan evitar el contacto con aguas estancadas, utilizar botas y guantes en zonas inundadas, consumir agua segura y acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como fiebre, dolor muscular o malestar general.

El incremento de casos en medio de la temporada de lluvias mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, que instan a la población a extremar las medidas de prevención para evitar la propagación de esta enfermedad potencialmente mortal.