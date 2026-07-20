Alcaldes distritales y provinciales de Piura sostuvieron hoy una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori. En el encuentro solicitaron al gobierno entrante priorizar medidas de emergencia para mitigar los efectos de un eventual Fenómeno El Niño de intensidad moderada a fuerte.

Las autoridades locales advirtieron que el tiempo para ejecutar acciones preventivas es limitado y que el objetivo ahora debe centrarse en reducir los daños que podrían ocasionar las lluvias intensas, tomando como referencia los impactos registrados durante los eventos de 1998 y 2017.

Asimismo, se propuso la creación de una autoridad autónoma para el manejo integral del río Piura, que concentre la gestión de los principales proyectos hidráulicos de la región. Esta entidad permitiría integrar el trabajo del Proyecto Especial Chira Piura y del Proyecto Alto Piura para ejecutar soluciones de largo plazo, explicó elalcalde de Piura, Juan Francisco Cevallos.

Cevallos señaló que una de las principales prioridades es reforzar la protección de las zonas urbanas y del Bajo Piura, históricamente afectadas por las inundaciones.

Entre las medidas planteadas figuran el descolmatado de los ríos, la limpieza de drenes y la definición de una solución definitiva para la desembocadura del río Piura al mar, con el fin de evitar el represamiento del caudal durante periodos de intensas precipitaciones.

Durante el encuentro, las autoridades también señalaron que los perfiles técnicos elaborados en años anteriores para el manejo del río Piura resultaron económicamente inviables, por lo que insistieron en la necesidad de desarrollar una nueva estrategia liderada desde la propia región.

Alcaldes provinciales de la región Piura se reúnen con la presidenta electa, Keiko Fujimori en la Oficina de la Presidenta Electa. Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec

Gobierno de Fujimori compromete a emitir dos decretos supremos

Por su parte, el alcalde provincial de Morropón-Chulucanas, Richard Baca, informó que la presidenta electa asumió el compromiso de impulsar dos decretos supremos orientados a fortalecer la capacidad de respuesta frente a la emergencia.

El primero contempla el financiamiento para la contratación de operarios y la adquisición de combustible que permita poner en funcionamiento la maquinaria destinada a labores de prevención y mitigación.

El segundo decreto buscará garantizar la continuidad de los proyectos actualmente en ejecución, priorizando las obras de agua potable y alcantarillado, consideradas fundamentales para reducir la vulnerabilidad de la población frente al Fenómeno El Niño.

Los alcaldes señalaron que continuarán coordinando con el próximo Ejecutivo para acelerar la implementación de estas medidas y enfrentar de manera oportuna los riesgos que representa la temporada de lluvias en el norte del país.