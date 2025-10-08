La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que este jueves 9 de octubre se realizará una actualización programada del sistema de control automatizado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por lo que las puertas electrónicas (e-gates), los quioscos y la aplicación MigraCheck estarán temporalmente fuera de servicio.

A través de un comunicado, Migraciones informó que esta medida se efectuará entre las 3:00 a. m. y las 11:00 a. m. No obstante, el control migratorio se realizará con normalidad mediante los módulos atendidos por inspectores migratorios, tanto en llegadas como en salidas internacionales.

La entidad recomendó a los pasajeros llegar con anticipación al recinto migratorio para evitar contratiempos en el proceso de embarque o ingreso al país.

Según la institución, estas labores forman parte de los esfuerzos por optimizar los servicios migratorios en el principal terminal aéreo del país.