MigraCheck. (Fuente: Migraciones)
MigraCheck. (Fuente: Migraciones)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que , por lo que las puertas electrónicas (e-gates), los quioscos y la aplicación MigraCheck estarán temporalmente fuera de servicio.

A través de un comunicado, Migraciones informó que esta medida se efectuará entre las 3:00 a. m. y las 11:00 a. m. No obstante, tanto en llegadas como en salidas internacionales.

LEA TAMBIÉN: Viajes aéreos en Perú no pagarían nueva tarifa del Jorge Chávez: ¿qué se negocia a cambio?

La entidad recomendó a los pasajeros llegar con anticipación al recinto migratorio para evitar contratiempos en el proceso de embarque o ingreso al país.

Según la institución, estas labores forman parte de los esfuerzos por optimizar los servicios migratorios en el principal terminal aéreo del país.

TE PUEDE INTERESAR

LAP: ¿Quiénes sí pagarán tarifa TUUA por usar aeropuerto Jorge Chávez y desde cuándo?
Aeropuerto Jorge Chávez: MTC buscaría reducir tarifas por su uso
Corpac iniciará instalación de fibra óptica para modernizar el Aeropuerto Jorge Chávez

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.