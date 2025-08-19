La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) culminó el domingo 17 de agosto el examen de admisión 2025-II, realizado en tres fechas: el 13 (aptitud académica y humanidades), el 15 (matemática) y el 17 (física y química).

En esta edición participaron 5,428 postulantes que disputaron 1,510 vacantes distribuidas en las 32 carreras de las 11 facultades que ofrece la casa de estudios. Los resultados ya están disponibles en la página oficial de la UNI y definirán a los ingresantes que conformarán la nueva promoción de ingenieros, arquitectos y urbanistas.

Cómo consultar los resultados

Según informó la Dirección de Admisión (DIAD), los postulantes deben seguir los siguientes pasos para revisar su puntaje:

Ingresar al enlace oficial: https://puntajes.admision.uni.edu.pe.deployedpe.com/

Seleccionar la carrera a la que postularon.

Buscar el nombre o número de postulante en la lista oficial.

Perfil de los postulantes

De acuerdo con la DIAD, el 77.40% de inscritos fueron hombres y el 22.60% mujeres. Además, se registraron 32 postulantes con algún tipo de discapacidad y 1,547 menores de edad, entre ellos 11 adolescentes de apenas 15 años.

En cuanto a procedencia, Lima concentró la mayoría de participantes (4,703), seguida por el Callao (283), Junín (81), Puno (51), Áncash (47) e Ica (35). También se reportó un postulante extranjero de nacionalidad ecuatoriana.

La nueva carrera de Urbanismo en la UNI debutó en el proceso 2025-II con 14 inscritos, convirtiéndose en la primera especialidad de su tipo en una universidad nacional. Foto: UNI.

Carreras más demandadas

Respecto a las preferencias, Ingeniería Civil lideró con 607 inscritos, seguida por Ingeniería de Sistemas (574), Arquitectura (423) e Ingeniería Mecatrónica (336). Asimismo, la recientemente creada Ingeniería Aeroespacial, lanzada en el proceso 2025-I, reunió 224 postulantes.

Por su parte, la nueva carrera de Urbanismo, con 14 inscritos, convirtió a la UNI en la primera universidad nacional en ofrecer esta especialidad.