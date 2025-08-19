La UNI recibió a más de 5,400 jóvenes en su examen de admisión 2025-II, realizado en tres fechas. Foto: Andina.
La culminó el domingo 17 de agosto el examen de admisión 2025-II, realizado en tres fechas: el 13 (aptitud académica y humanidades), el 15 (matemática) y el 17 (física y química).

En esta edición participaron 5,428 postulantes que disputaron 1,510 vacantes distribuidas en las 32 carreras de las 11 facultades que ofrece la casa de estudios. Los y definirán a los ingresantes que conformarán la nueva promoción de ingenieros, arquitectos y urbanistas.

Cómo consultar los resultados

Según informó la Dirección de Admisión (DIAD), los postulantes deben seguir los siguientes pasos para revisar su puntaje:

Perfil de los postulantes

De acuerdo con la DIAD, el 77.40% de inscritos fueron hombres y el 22.60% mujeres. Además, se registraron 32 postulantes con algún tipo de discapacidad y 1,547 menores de edad, entre ellos 11 adolescentes de apenas 15 años.

En cuanto a procedencia, concentró la mayoría de participantes (4,703), seguida por el Callao (283), Junín (81), Puno (51), Áncash (47) e Ica (35). También se reportó un postulante extranjero de nacionalidad ecuatoriana.

La nueva carrera de Urbanismo en la UNI debutó en el proceso 2025-II con 14 inscritos, convirtiéndose en la primera especialidad de su tipo en una universidad nacional. Foto: UNI.

Carreras más demandadas

Respecto a las preferencias, Ingeniería Civil lideró con 607 inscritos, seguida por Ingeniería de Sistemas (574), Arquitectura (423) e Ingeniería Mecatrónica (336). Asimismo, la recientemente creada Ingeniería Aeroespacial, lanzada en el proceso 2025-I, reunió 224 postulantes.

Por su parte, la nueva carrera de Urbanismo, con 14 inscritos, convirtió a la UNI en la primera universidad nacional en ofrecer esta especialidad.

