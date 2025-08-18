Colegio de Enfermeros del Perú eliminó voluntariamente una barrera burocrática. Foto: Indecopi.
Colegio de Enfermeros del Perú eliminó voluntariamente una barrera burocrática.
Elinformó que el Colegio de del Perú eliminó voluntariamente una barrera burocrática que impedía la colegiatura de profesionales que habían convalidado sus estudios técnicos a universitarios, permitiéndoles ahora integrarse a esta Orden y ejercer su labor en igualdad de condiciones.

La medida fue adoptada en el marco de un procedimiento iniciado por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) del , a raíz de la denuncia presentada por una enfermera a la que se le negó la colegiatura bajo esta condición.

Antes de que culmine el procedimiento, se verificó que el Colegio de Enfermeros derogó, el 16 de abril de 2025, el numeral 5.5 del artículo 5 de su Reglamento de Estatuto, que establecía expresamente que “no se aceptará convalidaciones de carreras técnicas a universitarias”.

Además, el 25 de abril de este año se procedió a inscribir a la denunciante como miembro activo, registrándola en el Libro de Inscripción de Títulos.

De esta manera, con la derogación de las normas internas que imponían la prohibición y la inscripción formal de la denunciante como miembro activo del Colegio de del Perú, la Comisión declaró concluido el procedimiento iniciado.

Antecedentes de los cambios en colegios profesionales

Entre 2021 y 2024, la CEB promovió que colegios profesionales, como el Colegio Tecnólogo Médico del Perú y el Colegio de Obstetras del Perú, eliminen voluntariamente 91 barreras burocráticas. Estas incluían requisitos como la presentación de copias legalizadas de títulos, asistencia a cursos virtuales antes de la colegiatura, la entrega de recibos de pagos originales, entre otros.

