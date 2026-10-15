En 1950, el Perú ostentaba una envidiable ventaja frente a Singapur y Emiratos Árabes Unidos (EAU). Con un PBI per cápita superior a US$ 2,200, exportaciones diversificadas y un Banco Central maduro, superábamos a un Singapur en pobreza colonial (PBI per cápita de US$ 2,210) y a unos EAU con tribus de subsistencia (PBI per cápita menor a US$ 1,000). Hoy, Singapur (PBI per cápita de US$ 107,760) y EAU (PBI per cápita de US$ 54,214) rebasan ampliamente el PBI per cápita del Perú (US$ 10,960).

Su éxito no es un designio natural; sus geografías son más hostiles. Singapur era una isla selvática de clima extremadamente cálido y húmedo, casi sin agua ni tierra cultivable. EAU sufre calores letales y aridez extrema. El Perú posee 0.12 hectáreas de tierra arable y 49,021 m³ de agua dulce renovable por habitante al año; EAU cuenta con apenas 0.004 hectáreas y 15 m³ de agua per cápita, y Singapur con 0.0001 hectáreas y 102 m³ de agua por habitante.

La diferencia radica en la fortaleza institucional. Sus marcos constitucionales blindan el imperio de la ley, el orden público y la seguridad jurídica, sosteniendo su desarrollo en una única dirección. Esto se refleja en el Índice de Percepción de la Corrupción: Singapur ocupa el puesto 3 global y EAU el 24 (entre los más transparentes del orbe), mientras el Perú cae al puesto 125. Nuestra Constitución consagra acertadamente la economía social de mercado, pero la fragilidad institucional impide sostener reformas de largo plazo.

Singapur exporta US$ 610 mil millones anuales (alta tecnología), importa US$ 470 mil millones y atrae US$ 150 mil millones en inversión extranjera. EAU exporta US$ 490 mil millones (energía y logística), importa US$ 320 mil millones y capta US$ 50 mil millones. Ambos ofrecen tributos corporativos simples (17% y 9%). El Perú logrará un hito este año con exportaciones acercándose a los US$ 100,000 millones (minería y agro) e importaciones por US$ 58,000 millones. Empero, lo que empuja al 70% de nuestra fuerza laboral a la informalidad no es solo la tasa corporativa del 29.5%, sino la severa disfuncionalidad del Estado.

Esto impacta directamente en la protección ciudadana:

Jubilación: Singapur acumula US$ 1.22 billones en fondos soberanos (GIC y Temasek) más US$ 550 mil millones en pensiones (CPF), respaldando US$ 289,000 por habitante. EAU suma US$ 2.1 billones en fondos soberanos (ADIA, Mubadala, ICD), equivalentes a US$ 182,000 por residente. En el Perú, tras los retiros previsionales y sin fondo soberano, el ahorro formal promedia apenas US$ 1,100 por habitante.

Salud: Singapur y EAU invierten US$ 3,500 y US$ 2,200 per cápita anuales en sistemas universales (esperanza de vida de 84 y 80 años). El Perú invierte US$ 650 per cápita en un sistema deficitario (78 años).

Crimen: El imperio de la ley reduce los homicidios a 0.07 por cada 100,000 habitantes en Singapur y a 0.5 en EAU; en el Perú, supera los 8.5.

Conservamos fortalezas invaluables: un Banco Central autónomo, reservas internacionales récord que superan los US$ 100,000 millones y un empresariado resiliente. Para alcanzar nuestro potencial, requerimos consensos que reformen el Estado, formalicen la economía y garanticen continuidad.

José Martínez Sanguinetti es fundador de Sothys Capital