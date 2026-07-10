EL NIÑO. Cuando el MEF terminó de elaborar el proyecto de Presupuesto Público 2026, en agosto del año pasado, el estado de ocurrencia de un Fenómeno de El Niño (FEN) costero era “no activo”, según la comisión ENFEN, que se encarga de monitorear ese destructivo fenómeno climático. Esa condición se mantuvo hasta diciembre –el Presupuesto fue aprobado por el Congreso a fines de noviembre–, pues en diciembre se pasó al estado de “vigilancia” y, en enero, a “alerta”. Esa rapidez con que el FEN hizo acto de presencia no fue replicada con cambios de prioridades presupuestales en el Gobierno nacional –en ese entonces presidido por José Jerí–, mucho menos por los gobiernos regionales y locales. Siguieron sin prestar atención a la prevención.

En febrero, las fuertes lluvias en la costa y sierra norte, que luego se extendieron a otras zonas del país –Arequipa sufrió un diluvio–, tampoco resultaron en reasignaciones de recursos para prevención del FEN. José Balcázar, presidente interino desde el 17 de febrero, no se dio por enterado. En abril, según el INEI, la inversión en obras de prevención se contrajo 48.43%, pese a que la inversión de gobiernos locales y regionales aumentó 19.3% y 18.2%, respectivamente; en otras palabras, destinaron recursos a otro tipo de obras. Y en junio, cuando el MEF presentó su proyecto de crédito suplementario (por S/ 9,596 millones), no detalló cuánto se usaría para prevención del FEN.

“La rapidez con que el FEN hizo acto de presencia no fue replicada con cambios de prioridades presupuestales”. | Foto: Andina

Días después, su titular, Rodolfo Acuña, dijo que serían S/ 210 millones. Ese monto equivale a apenas el 2.18% del total, lo que evidencia que el FEN sigue sin ser prioridad para el Gobierno. Lo irónico es que el crédito suplementario fue concebido para cubrir necesidades de inversión pública que no iba a poder ejecutarse ante el aumento del gasto corriente (por “cortesía” del Congreso). La presidenta electa, Keiko Fujimori, ha declarado que el FEN será prioridad para su Gobierno –al costero se sumará el global a fines de año–. El problema es que no hay presupuesto, de modo que no le quedará más remedio que reasignar gastos en los tres niveles de Gobierno.

Hablando de un deficiente diseño presupuestal, llama la atención que las autoridades electorales (JNE, ONPE y Reniec) reclamen que no cuentan con dinero para las elecciones regionales y municipales, cuando el proyecto del Presupuesto Público 2026 estuvo en el Congreso tres meses previos a su aprobación. De hecho, el crédito suplementario contempla S/ 410 millones para esos comicios. Dichas autoridades piden S/ 589 millones y Balcázar ha declarado que se cubrirá todo el presupuesto solicitado.