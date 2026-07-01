Organización de las Naciones Unidas. Créditos: ONU
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Redacción Gestión
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, una medida para tratar de mejorar la situación financiera de la organización.

“Desde el inicio de mi mandato, he abogado por este cambio, y agradezco a los Estados miembros que hayan dado este importante paso”, declaró el secretario general, Antonio Guterres, que calificó el cambio como fundamental para la “continuidad operativa inmediata”

, se financia de las contribuciones que los 193 estados miembros hacen en función del tamaño de su economía.

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Sin embargo, los dos mayores contribuyentes, Estados Unidos y China, en algunas ocasiones están en el centro de la polémica por pagar con retraso.

Según la nueva norma, solo l

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“Este importante cambio beneficiará enormemente a mi sucesor, que ya no se verá maniatado por verse obligado a devolver fondos que, con demasiada frecuencia, ni siquiera se habían recibido”, añadió Guterres.

Elaborado con información de AFP.

La nueva norma establece que solo los Estados que tengan sus pagos al día con la organización podrán solicitar la devolución de fondos sin asignar. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
La nueva norma establece que solo los Estados que tengan sus pagos al día con la organización podrán solicitar la devolución de fondos sin asignar. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)

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