Wall Street cierra en rojo, pese a avances en el sector tecnológico. Foto: Michael Nagle/Bloomberg
Redacción Gestión
terminó la jornada del martes 23 de septiembre en rojo, marcado por el reporte de inversores apostando por ventas y recogiendo beneficios , lo que provocó subidas en acciones en diferentes empresas, pero a su vez generó un temor de que se produzca una “burbuja financiera”.

Al cierre, a 46.292 puntos, el S&P 500 retrocedió 0.55% a 6.656, y el Nasdaq perdió 0.95% a 22.573 puntos.

Analistas atribuyeron la caída general del mercado debido a los comentarios realizados por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien indicó que los precios de las acciones están muy altos, según varios indicadores.

En la víspera, Nvidia anunció una inversión de 100 mil millones de dólares en OpenAI, mientras que Oracle destacó por beneficiarse del acuerdo impulsado por el gobierno de Donald Trump para operar TikTok en Estados Unidos. con baja participación china.

Oracle tuvo un ascenso considerable en bolsa, después de revelar que sus pedidos en inteligencia artificial se multiplicaran por cuatro y de conocerse un contrato de OpenAI por 300 mil millones de dólares.

En tanto, el viernes pasado, Nvidia realizó una inversión de 5 mil millones de dólares en Intel, posicionándose como uno de sus principales accionistas pocos días después de que el gobierno estadounidense participará en la compañía.

Sin embargo, Oracle cayó hoy más del 4%. Amazon retrocedió un 3% y Nvidia bajó un 2,8%, siendo estas dos últimas

Realizado con información de EFE.

