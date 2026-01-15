El viceministro taiwanés de Defensa, Hsu Szu-chien, afirmó este jueves que Estados Unidos prepara nuevas ventas de armamento a la isla, con cuatro casos que aún no han sido notificados formalmente al Congreso, un paso que forma parte del procedimiento habitual para este tipo de operaciones.

«Los (casos) que aún no han sido anunciados, no puedo comentarlos. Pero sí puedo decir que todavía hay cuatro casos que no han sido notificados al Congreso», aseveró el funcionario tras una reunión de gabinete, según declaraciones recogidas por el medio local ETtoday.

Hsu recalcó que, por «razones legales», no puede detallar qué armas concretas adquiriría Taipéi en esta compra.

Estas declaraciones se producen menos de un mes después de que Estados Unidos notificara al Congreso ocho posibles ventas de armamento a Taipéi, valoradas en torno a US$ 11,100 millones, en lo que supuso el mayor paquete de armas adquirido por la isla hasta la fecha.

Los paquetes incluyen equipos y sistemas destinados al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de Taiwán, entre ellos repuestos y munición para artillería autopropulsada, adquisiciones posteriores de sistemas de misiles de largo alcance, misiles antiblindaje y sistemas navales, así como componentes para el mantenimiento y modernización de material ya en servicio.

Pendiente aprobación del presupuesto

Del lado taiwanés, la operación depende de la aprobación de un presupuesto especial de Defensa de 1.25 billones taiwaneses (unos US$ 39,560 millones) que permanece bloqueado en el Parlamento de la isla, donde una oposición favorable a estrechar lazos con Pekín cuenta con mayoría de escaños.

Una semana después del anuncio del mencionado paquete de armas, Pekín sancionó a una veintena de empresas estadounidenses relacionadas con el sector de Defensa, entre ellas Boeing, Northrop Grumman Systems, L3Harris o VSE, y contra diez altos directivos por «participar en el suministro de armas a Taiwán durante los últimos años».

China considera a Taiwán como una «parte inalienable» de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada enérgicamente por el Ejecutivo de Taipéi, que sostiene que sólo los 23 millones de taiwaneses tienen derecho a decidir su futuro político.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.

Esa postura ha provocado permanentes roces entre EE. UU. y China, cuyo Gobierno ha definido a la «cuestión taiwanesa» como la «línea roja» en las relaciones entre las dos potencias.