La eliminación de subsidios a los combustibles ha sido históricamente un tema sensible en Ecuador. (Foto de Dante FERNANDEZ / AFP)
La eliminación de subsidios a los combustibles ha sido históricamente un tema sensible en Ecuador. (Foto de Dante FERNANDEZ / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Agencia AFP
Agencia AFP

El presidente de Ecuador, , anunció este viernes la eliminación del subsidio al , medida que incrementará el precio del galón de US$ 1.80 a US$ 2.80. El subsidio representaba alrededor de US$ 1,100 millones de anuales, según datos oficiales.

La decisión busca redirigir los recursos hacia programas sociales y productivos, con énfasis en la entrega de bonos a familias de bajos ingresos y créditos agrícolas. El estima que desde octubre 55,000 hogares recibirán un bono mensual de US$ 55, mientras que unos 100,000 campesinos accederán a capital semilla y financiamiento.

LEA TAMBIÉN: Los cargamentos de diésel y combustible para aviones con destino a Europa

Para mitigar el impacto en el transporte público, se entregará a 23,300 conductores un apoyo mensual de entre US$ 400 y US$ 1,000. Además, se prevén compensaciones económicas para el transporte escolar, turístico y de carga pesada durante tres meses.

La , justificó la medida asegurando que el subsidio “fluía a través de una tubería rota” y terminaba beneficiando a contrabandistas, mafias y sectores de altos ingresos.

La eliminación de subsidios a los combustibles ha sido históricamente un tema sensible en , donde intentos similares en gobiernos anteriores derivaron en protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

TE PUEDE INTERESAR

Gol vuelve a volar a Perú, Chile y Ecuador con miras a crecer en Sudamérica
Ecuador “cierra la puerta” a uva peruana, ¿por qué duró tan poco la reciente reapertura?
Grupo Romero sella alianza estratégica con UNO Corp para Primax en Perú y Ecuador y vende filial en Colombia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.