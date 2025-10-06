El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó por videoconferencia con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en un primer contacto calificado como “amistoso”, donde Lula solicitó revisar las sanciones que Estados Unidos impuso a su país.

“En tono amistoso, los dos líderes conversaron durante 30 minutos y recordaron la buena química que tuvieron en Nueva York con ocasión de la Asamblea General de la ONU”, indicó en un comunicado la Presidencia brasileña.

Según el pronunciamiento, durante la conversación, la cual se realizó de manera virtual, Lula propuso realizar un encuentro presidencial durante la cumbre de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), prevista a realizarse en Malasia el 26 de octubre.

Lula también consideró la opción de viajar a Estados Unidos e invitó a Trump a la cumbre de las Naciones Unidas sobre cambio climático (COP30), que tendrá lugar en noviembre en la ciudad brasileña de Belém.

En la reunión, Lula estuvo acompañado por el vicepresidente Gerardo Alckmin y los ministros de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, y de Hacienda, Fernando Haddad, entre otras autoridades. Estos funcionarios serán los responsables de continuar las conversaciones con la contraparte estadounidense, a cargo del secretario de Estado, Marco Rubio, designado por Trump.

El comunicado añadió que Lula y Trump intercambiaron sus números telefónicos para mantener comunicación directa.

Recebi, nesta manhã (6/10), telefonema do presidente Trump. Conversamos por 30 minutos e relembramos a boa química que tivemos no encontro em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU.



Considero nosso contato direto como uma oportunidade para a restauração das relações… — Lula (@LulaOficial) October 6, 2025

Los pedidos de Lula

Según la presidencia de Brasil, Lula pidió a Trump eliminar los aranceles del 40% a productos brasileños y restricciones contra autoridades, medidas que fueron tomadas como represalia por la condena al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por haber intentado realizar un golpe de Estado.

Lula destacó que, desde hace al menos 15 años, Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil y consideró esta conversación como una oportunidad para restaurar las relaciones amistosas entre ambas democracias.

Elaborado con información de EFE.