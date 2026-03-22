Estados Unidos reportó avances en las negociaciones con Ucrania para poner fin a la guerra con Rusia. Por su parte, el presidente Volodímir Zelenski abrió la posibilidad de nuevos intercambios de prisioneros tras reuniones en Florida.

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En busca de paz duradera

Tras dos días de diálogos en Florida, hubo progreso en “cerrar aún más las brechas y abordar los problemas pendientes, e incluir un avance decisivo en una cuestión humanitaria clave”, escribió Steve Witkoff, enviado especial de los Estados Unidos, en su cuenta en X.

Como se recuerda, Trump ha presionado constantemente a Ucrania para que haga concesiones con el fin de poner fin a la guerra iniciada por Rusia en febrero de 2022.

Mientras tanto, Zelenski, mandatario ucraniano, dijo este domingo que podría haber más intercambios de prisioneros entre su país y Rusia, tras las reuniones mantenidas por su equipo en Miami este fin de semana con los emisarios de la Casa Blanca.

“Hay señales de que podría haber una continuación de los intercambios (de prisioneros), lo cual sería realmente una muy buena noticia y una confirmación de que la diplomacia funciona. Esperamos que así sea” , señaló en su tradicional discurso nocturno tras recibir los primeros informes de su equipo negociador.

En esa línea, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, y el jefe de gabinete de Zelenski, Kirilo Budánov, se reunieron el sábado y domingo en tres ocasiones con el representante especial de la Casa Blanca para misiones de paz.

El objetivo era reiterar a EE.UU. el compromiso ucraniano con las negociaciones de paz y buscar una fecha para una nueva reunión trilateral con Rusia, ya que la última se celebró a mediados de febrero en Ginebra y la otra que estaba prevista para marzo fue aplazada por la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán.

“Es comprensible que la atención de la parte estadounidense esté centrada en este momento principalmente en la situación en torno a Irán y en esa región, pero también es necesario poner fin a esta guerra de Rusia contra Ucrania”, señaló Zelenski en su tradicional discurso nocturno tras recibir los primeros informes de su equipo.

“Es importante que el agresor no reciba ninguna recompensa por esta guerra. Y es importante que no nos veamos obligados a volver a la guerra en unos meses o años; es decir, que las garantías de seguridad para Ucrania y para toda Europa sean suficientes para una paz duradera y fiable”, recalcó.

El elemento territorial

Zelenski sostuvo previamente que el levantamiento parcial de las sanciones estadounidenses al crudo ruso dan al Kremlin “una sensación de impunidad y la capacidad de continuar la guerra”.

Witkoff, por su parte, señaló la víspera tras dos reuniones por la tarde y noche con el equipo negociador ucraniano que estas fueron constructivas y se centraron en reducir y resolver los puntos pendientes para acercarse a un acuerdo de paz integral.

Ucrania y Rusia siguen lejos de acercar posturas, sobre todo en la cuestión territorial, ya que el Kremlin exige la entrega completa de Donetsk y Lugansk, y tampoco se ponen de acuerdo sobre el control futuro de la ocupada central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, entre otros puntos.

Elaborado con información de AFP y EFE.