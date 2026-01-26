El país sudamericano planea vender bonos en dólares con vencimiento en 2034 y 2039, según personas familiarizadas con el asunto. Las negociaciones iniciales sobre el precio apuntan a rendimientos de alrededor del 9.375% y el 9.875%, respectivamente, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a que la información no es pública.

En reuniones con gestores de fondos la semana pasada, funcionarios, incluida la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya , señaló planes de vender hasta US$ 4,000 millones en nuevos bonos, según informaron fuentes cercanas la semana pasada. BofA Securities y Citigroup gestionan la nueva venta, cuyo precio se espera hoy, según una fuente.

Los inversores han estado comprando bonos del país en medio de un repunte en los activos de los mercados emergentes que ha reducido la cantidad de oportunidades de distress en el mundo en desarrollo.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, habla durante un mitin tras la segunda vuelta de las elecciones generales en Olón, Ecuador, el domingo 13 de abril de 2025. Fotógrafo: Vicente Gaibor/Bloomberg

Los mercados también confían más en la capacidad del presidente Daniel Noboa para imponer disciplina fiscal en la nación sudamericana, que ha incumplido su deuda varias veces, la última de ellas durante la pandemia.

Los bonos en dólares de Ecuador ofrecieron a los inversionistas un rendimiento del 59% el año pasado, uno de los mejores desempeños en los mercados emergentes, según datos compilados en un índice de Bloomberg.

Otros emisores latinoamericanos, como México y Chile, ya han recurrido a los mercados crediticios este año. Tan solo los emisores soberanos de mercados emergentes han vendido US$ 65,000 millones en deuda en moneda fuerte al 22 de enero, un 75% más que en el mismo período de 2025, según datos recopilados por Bloomberg.