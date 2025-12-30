Ambos se apreciaron al menos un 1.5% frente al dólar, lo que impulsó un 0.2% a un índice de monedas emergentes. El sol peruano y el peso mexicano también ganaron terreno, mientras que un índice hermano de acciones emergentes subió el martes.

“El mercado se ve muy tranquilo para esta época del año”, dijo Marco Oviedo , estratega sénior para América Latina de XP Investments. “En términos de flujos, no hay mucho”.

Los mercados emergentes cierran un año sobresaliente, en que los índices de bonos en moneda local y dura están encaminados a alzas de dos dígitos, en medio de recortes de tasas en el mundo desarrollado y a medida que los inversionistas diversifican sus carteras fuera de Estados Unidos por la turbulencia de las políticas. El índice de acciones apunta a un avance de más del 30% en 2025, mientras que 17 de las 23 monedas emergentes que sigue Bloomberg se fortalecieron frente al dólar.

Las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, que se publicarán más tarde el martes, ofrecerán la última pista del año sobre cómo los responsables de política monetaria ven la trayectoria de las tasas en Estados Unidos.

América Latina

En su última sesión del año, el real se encamina a cerrar su mejor desempeño desde 2016, con una suba cercana a 11% frente al dólar.

La moneda recibió un nuevo impulso tras datos que mostraron que la tasa de desempleo se ubica en el nivel más bajo registrado, lo que confirma que la economía resiste pese a tasas de interés de 15%. Eso reforzó entre los operadores la expectativa de que el banco central mantenga los costos de endeudamiento elevados por más tiempo, según Oviedo. El real fue una de las principales apuestas para las llamadas operaciones de carry trade este año, una estrategia en la que los gestores se endeudan en monedas de bajo rendimiento para invertir en otras con tasas altas.

Por su parte, los mercados colombianos se vieron sacudidos por el anuncio del aumento del salario mínimo por parte del gobierno. Los swaps de tasas saltaron ante el temor de que el incremento derive en más inflación, mayores costos de financiamiento y un déficit fiscal más amplio. Los bonos en dólares del país estuvieron entre los de peor desempeño dentro de los mercados emergentes.

“Este fuerte aumento salarial añade vientos en contra al proceso de desinflación”, escribió Alejandro Arreaza , economista de Barclays, en una nota el martes. “Es probable un incremento mayor de la tasa de política y el banco podría adelantarlo, comenzando con 50 puntos básicos en enero”.

Los movimientos en América Latina contrastaron con el desempeño más apagado del resto de los mercados emergentes, donde monedas y acciones mostraron escasa dirección ante la falta de catalizadores en las últimas ruedas del año.

En Asia, el yuan de China se fortaleció por debajo del nivel clave de 7 por dólar en el mercado onshore, más controlado, por primera vez desde 2023, una señal de que las autoridades se sienten cómodas con una mayor apreciación cambiaria.

En Corea del Sur, la bolsa extendió su rally, con el índice Kospi cerrando su mayor avance anual en un cuarto de siglo, con una suba cercana a 76% en 2025, muy por encima de las ganancias de Wall Street y de otros mercados regionales.