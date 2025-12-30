Shoppers view items displayed for sale at a street market in the Liberdade neighborhood of Sao Paulo, Brazil, on Sunday, Nov. 16, 2025. Brazils September activity data may flag the first quarterly GDP contraction after 16 straight expansions.
Shoppers view items displayed for sale at a street market in the Liberdade neighborhood of Sao Paulo, Brazil, on Sunday, Nov. 16, 2025. Brazils September activity data may flag the first quarterly GDP contraction after 16 straight expansions.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El real brasileño y el peso chileno lideraron las alzas entre las monedas del mundo en desarrollo, con fuertes avances en una sesión marcada por el bajo volumen de operaciones en los últimos días de 2025.

TE PUEDE INTERESAR

Dólar se encamina a su peor semana desde junio; foco se centra en datos de inflación
Los dos motores del crecimiento que el Perú sigue desaprovechando
BCRP admite intervención enorme para atenuar caída del dólar, ¿lo congelará en S/ 3.36?
Bolivia: claves del giro económico de Rodrigo Paz tras romper dos décadas de subsidios
¿S/3.32 o S/3.45?: los escenarios que enfrenta el dólar en Perú hacia enero

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.