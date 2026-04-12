Cuba sufrirá este domingo prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 55 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

El país caribeño ha sufrido en los últimos 18 meses siete desconexiones del Sistema Electroenergético Nacional, dos de ellos registrados en una misma semana el pasado mes de marzo.

El cubano promedio sufre actualmente más horas sin corriente al día (más de 15 en La Habana y hasta 48 en el resto de la isla) que con fluido eléctrico.

Efecto del asedio petrolero

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero.

Las medidas del Gobierno norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”.

El buque petrolero ruso Anatoli Kolodkin en la bahía de Matanzas , Cuba. (Foto: EFE)

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario ‘pico’ de la presente jornada una capacidad de generación de 1,350 megavatios (MW) y una demanda máxima de 2,950 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1,600 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1,630 MW.

Acusan a EE.UU. de asfixia energética

La situación energética actual en Cuba se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético obsoleto y con déficit crónico de inversiones, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero de EE.UU.

El Gobierno cubano ha denunciado reiteradamente el impacto de las sanciones estadounidenses en este sector y acusa a Washington de “asfixia energética”.

En esta jornada, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento, cuestiones que no se pueden atribuir al bloqueo petrolero.

Esta fuente de energía es responsable del 40 % del mix energético. Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por la presión estadounidense, según el propio Gobierno cubano.

El 20 % restante se obtiene de fuentes renovables y gas, principalmente.

Cuba precisa unos 100,000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40,000 provienen de su producción nacional.

La economía cubana se ha contraído un 15 % en los últimos cinco años y actualmente está casi totalmente paralizada por los apagones, que han atizado también el descontento social, visible en las pequeñas protestas registradas durante las últimas semanas.