Un potente “ciclón bomba” paralizó este lunes a la ciudad de Nueva York y a una amplia franja del noreste de Estados Unidos, donde millones de personas permanecieron en sus hogares ante prohibiciones de circulación y alertas de ventisca por condiciones de visibilidad casi nula.

La nieve caía a un ritmo de entre 5 y 7.6 centímetros por hora desde la madrugada, desde Nueva York hasta Massachusetts. En varias zonas se acumularon más de 30 centímetros desde el domingo, acompañados de ráfagas superiores a los 48 km/h y vientos que en algunos puntos alcanzaron los 80 km/h.

En Long Island, el Aeropuerto MacArthur registró 57 centímetros de nieve hasta la mañana del lunes. En Newark, Nueva Jersey, se reportaron 46 centímetros, mientras que en Central Park, en Nueva York, se contabilizaron 38 centímetros. Localidades como New London (Connecticut) y North Kingstown (Rhode Island) superaron los 43 centímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional calificó las condiciones de viaje como “casi imposibles” y advirtió que la combinación de nevadas intensas y fuertes vientos generaría ventiscas prolongadas a lo largo de la costa noreste. Las alertas se extendieron desde Maryland hasta Maine.

Las autoridades decretaron emergencias en estados como Nueva York , Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts . En la ciudad de Nueva York, los teléfonos móviles recibieron notificaciones que prohibían desplazamientos no esenciales hasta el mediodía del lunes, debido a “peligrosas condiciones de ventisca”.

El impacto también se sintió en el transporte aéreo. Más de 5 mil vuelos hacia y desde Estados Unidos fueron cancelados, según la plataforma FlightAware, principalmente en aeropuertos de Nueva York, Nueva Jersey y Boston. En varias zonas se suspendió el transporte público y empresas como DoorDash detuvieron temporalmente sus entregas en la ciudad.

Nevadas intensas y ráfagas de viento azotan Nueva York y otros estados del noreste de EE.UU., tras la formación de un “ciclón bomba” que obligó a suspender vuelos y restringir la circulación. Foto: EFE.

La tormenta dejó además a más de 500 mil clientes sin suministro eléctrico en la costa este, incluidos más de 212 mil en Massachusetts y 128 mil en Nueva Jersey. En Long Island, unos 10 mil usuarios seguían sin energía durante la mañana. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, señaló que las cuadrillas restablecerán el servicio “tan pronto como sea seguro hacerlo”, aunque advirtió que los fuertes vientos podrían retrasar las labores.

La ciudad de Nueva York y Boston cancelaron las clases de las escuelas públicas para el lunes, mientras que Filadelfia optó por clases en línea. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lo calificó como el “primer día de nieve a la antigua desde 2019″.

Otros lugares emblemáticos e instituciones culturales anunciaron cierres el lunes, desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York hasta el Cementerio Nacional de Arlington en Washington, D.C. Los espectáculos de Broadway se cancelaron la noche del domingo.

El servicio meteorológico describió el fenómeno como un “clásico ciclón bomba frente a la costa noreste”. Un ciclón bomba se produce cuando una tormenta reduce al menos 24 milibares de presión en 24 horas. Nevadas y viento más intensos.

El servicio meteorológico espera que la nieve disminuya hacia la tarde del lunes. Sin embargo, indicó que las fuertes ráfagas de viento de la tormenta podrían provocar condiciones de visibilidad nula y advirtió sobre una “Tormenta potencialmente histórica/destructiva” al sureste del corredor Boston-Providence. “Vientos así, combinados con nieve pesada y húmeda, son una receta para árboles dañados y cortes de energía prolongados”, alertóó el meteorólogo Bryce Williams.

Con información de AP.