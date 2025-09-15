El aumento de las ventas en Chile está “impulsado por la caída de tasas asociada a un tono más dovish por parte de los bancos centrales", dijo un estratega. Foto: Cristobal Olivares/Bloomberg
El aumento de las ventas en Chile está “impulsado por la caída de tasas asociada a un tono más dovish por parte de los bancos centrales", dijo un estratega. Foto: Cristobal Olivares/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Mientras países y empresas de los mercados emergentes venden bonos en dólares al ritmo más rápido en al menos una década, las empresas chilenas se apresuran a colocar deuda en pesos y en el extranjero, a medida que el mercado local se recupera hacia los niveles previos al covid.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.