La deuda al 2030 fue emitida inicialmente en junio, cuando Brasil colocó por última vez bonos en dólares.
Brasil recurre a los inversionistas internacionales de deuda por tercera vez este año —el más activo de colocaciones soberanas que ha tenido en más de una década— ante el regreso de emisores a los mercados globales de crédito.

