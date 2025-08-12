El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habló con su homólogo chino tras dialogar con los líderes de India y Rusia. Estos contactos forman parte de su acercamiento a los aliados, luego de que Donald Trump arrastrara a la mayor economía de América Latina a su guerra comercial global.

Los dos líderes hablaron durante cerca de una hora e intercambiaron puntos de vista sobre asuntos internacionales, incluyendo los recientes acontecimientos en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania, según un comunicado del gobierno de Brasil.

El presidente de Brasil, conocido universalmente como Lula, y el líder chino Xi Jinping también acordaron “defender el multilateralismo” a través del Grupo de los 20 y los BRICS.

Durante la llamada del martes por la mañana en Pekín, Xi pidió esfuerzos coordinados contra el unilateralismo y el proteccionismo, términos que China suele emplear para criticar la política comercial de Estados Unidos.

Según la cadena estatal china CCTV, Xi afirmó que China respalda al pueblo brasileño en la defensa de sus derechos legítimos y describió la relación bilateral como “la mejor de la historia”.

China está dispuesta a trabajar con Brasil para reforzar la coordinación y dar ejemplo de “unidad y autosuficiencia entre las naciones del Sur Global”, dijo Xi, según CCTV.

La llamada marca un esfuerzo de Lula por fortalecer la solidaridad dentro del grupo BRICS, fundado por Brasil, Rusia, China e India. Lula habló con el presidente ruso, Vladímir Putin, y con el primer ministro indio, Narendra Modi, en los últimos días, mientras Brasil se encontraba bajo la presión de Estados Unidos.

Brasil quedó en la mira de la guerra comercial de Trump tras la imposición de aranceles más altos, en lo que se interpretó como un intento de frenar el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar dar un golpe de Estado. Como respuesta, el gobierno de Lula ha buscado ampliar el comercio con nuevos socios, en particular con China, India y países del Sudeste Asiático.

Trump exigió el lunes a China que aumente masivamente sus compras de soja estadounidense. En los últimos meses, Pekín ha incrementado sus compras de la legumbre a Brasil, su principal proveedor, y también ha empezado a probar harina de soja argentina para asegurar el abastecimiento de alimento animal.

El martes, Trump extendió por otros 90 días hasta noviembre su tregua en la implementación de gravámenes a los productos chinos. Aún así, los países del BRICS figuran entre los más afectados por los aranceles de EE.UU. que entraron en vigor la semana pasada. Brasil ostenta este año la presidencia rotatoria de los BRICS.

Trump ha tachado a los BRICS de antiestadounidenses. El grupo, creado en 2009, se amplió el año pasado y ahora incluye también a Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y Egipto.

Lula se reunió con Xi en mayo durante una visita de Estado a Pekín, donde firmó más de 30 acuerdos para inversiones chinas en minería, infraestructuras de transporte y puertos, entre otros acuerdos.