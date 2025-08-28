La Plaza Bolivar en Bogotá, Colombia. Foto: Nathalia Angarita/Bloomberg
La Plaza Bolivar en Bogotá, Colombia. Foto: Nathalia Angarita/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Los bonos en dólares de Colombia lideraban las alzas en los mercados emergentes después de que un grupo de los bancos más grandes del mundo anunciara una oferta de recompra de la deuda, lo que marca el inicio de una operación de canje muy esperada.

TE PUEDE INTERESAR

Venezuela es el primer país de América Latina “amenazado por submarino nuclear”, según Maduro
Adolescente que asesinó a Uribe Turbay es “sancionado” en Colombia: ¿incentivo para más crímenes con menores?
Ejército de Estados Unidos publica imágenes de su despliegue cerca de Venezuela: Así va la operación
Petro defiende a Maduro: presidente de Colombia afirma que el Cartel de los Soles no existe

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.