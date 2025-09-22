La Casa Rosada en Buenos Aires.
La Casa Rosada en Buenos Aires.
Los activos argentinos se dispararon después de que Estados Unidos prometiera apoyo financiero al presidente Javier Milei justo cuando éste se apresura a contener una venta masiva en los mercados financieros del país antes de las elecciones de mitad de término del próximo mes.

