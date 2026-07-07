Una imagen de dos edificios en Manhattan y una bandera de Estados Unidos. Foto: Freepik.
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Redacción Gestión
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Las organizaciones latinas LCV Victory Fund y Somos PAC anunciaron una campaña de 1.5 millones de dólares en publicidad televisiva y digital para intentar arrebatar a los republicanos distritos clave del Congreso en Arizona y Míchigan, de cara a las elecciones legislativas de medio término del próximo 3 de noviembre.

La campaña estará dirigida contra los congresistas republicanos Eli Crane, representante del distrito 2 de Arizona, y Bill Huizenga, del distrito 4 de Míchigan, a quienes responsabilizan, entre otros aspectos, del aumento del costo de vida.

La iniciativa forma parte de una inversión total de 4 millones de dólares del LCV Victory Fund en contiendas competitivas para la Cámara de Representantes, actualmente de mayoría republicana. Además de Arizona y Míchigan, la campaña también alcanzará distritos de Florida, Carolina del Norte y Virginia.

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Según ambas organizaciones, la estrategia busca captar a votantes indecisos preocupados principalmente por el precio de la electricidad, la gasolina y otros servicios básicos. En ese sentido, cuestionan a los legisladores republicanos por reducir el apoyo a las energías limpias y favorecer, aseguran, beneficios fiscales para los sectores de mayores ingresos.

“Los votantes latinos de Arizona y Míchigan son pragmáticos, se centran en la economía y prestan mucha atención a quién está encareciendo sus vidas”, afirmó Melissa Morales, presidenta de Somos PAC.

El lanzamiento de la campaña coincide con un escenario de desaprobación de los hispanos Una encuesta de la UnidosUS difundida en mayo mostró que el 67% de los votantes latinos desaprueba su gestión, principalmente por el aumento del costo de vida y la inflación.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP

No obstante, el voto hispano sigue siendo un terreno disputado. En las elecciones presidenciales de 2024, Trump obtuvo el 48% del respaldo latino, frente al 51% de Kamala Harris, según datos del Pew Research Center.

Actualmente, la Cámara de Representantes está controlada por los republicanos, que obtuvieron 220 escaños frente a los 215 alcanzados por los demócratas en los comicios de 2024.

Elaborado con información de EFE

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