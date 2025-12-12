El Departamento de Justicia de EE.UU. ordenó identificar a supuestos “terroristas domésticos” y crear una lista de los objetivos y un sistema de recompensas en efectivo que incentive a los estadounidenses a denunciar presuntas actividades antiamericanas, según informó este jueves Los Angeles Times.

La fiscal de EE.UU., Pam Bondi, instruyó al FBI a identificar a los «terroristas domésticos» que recurren a la violencia, o amenazan con ella, para promover agendas políticas y sociales que vayan contra los valores americanos, capitalistas o cristianos, según un memorando fechado el 4 de diciembre al que tuvo acceso el rotativo angelino.

La instrucción se da tras la creación de un nuevo grupo operativo «contra el terrorismo doméstico» y la «violencia organizada», ordenado por el presidente Donald Trump, con el objetivo de perseguir a lo que calificó como grupos criminales de «izquierda radical».

Las medidas de Trump contra el «terrorismo doméstico»

El texto firmado por el mandatario tras la muerte del ultraconservador Charlie Kirk en septiembre pasado, asegura que la actual violencia política es resultado de “campañas sofisticadas y organizadas de intimidación selectiva, radicalización, amenazas y violencia, que quieren silenciar voces disidentes, limitar la actividad política, influir en las decisiones políticas y obstaculizar” el funcionamiento de una sociedad democrática.

La orden de Trump instruye a los Grupos Conjuntos de Terrorismo (JTTF) y a agencias federales como el Departamento de Justicia o el Departamento del Tesoro a desmantelar redes de financiamiento que apoyen a estos grupos.

El memorando de Bondi señala que las «agendas políticas y sociales» problemáticas podrían incluir «oposición a la ley y a la aplicación de la ley migratoria, opiniones extremas a favor de la migración masiva y la apertura de frontera.

La fiscal también ha pedido que se desarrolle un sistema de recompensas para alentar al público a denunciar a sospechosos, pero no hace referencia al supremacismo blanco.