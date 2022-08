Deterioro de cuentas externas, mayor percepción de riesgo, y menor diferencial de tasas de interés inducirán debilitamiento del sol en adelante, señaló Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research.

El tipo de cambio, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) cerró su jornada del lunes en S/ 3.83, marcando un descenso desde el 9 de agosto, en donde se ubicó en S/ 3.93.

“La trayectoria del dólar va estar volátil y pendiente de la información local y extranjera. Se espera que termine el año entre S/ 3.91 y S/ 4 soles”, dijo Perea a Gestion.pe.

Deterioro de las cuentas externas

Hugo Perea mencionó que este año uno de los factores que jugará en contra del sol peruano es la ampliación del déficit de cuenta corriente (posición deficitaria del país con respecto a sus transacciones con el exterior), el cual será mayor al que se estimaba en un inicio (ver gráfico).

Cabe mencionar que, según el BCR, en términos anuales, el déficit en cuenta corriente pasó de 3.2% del PBI al primer trimestre de 2022 a 3.6% en el segundo trimestre, superior al déficit promedio de 2.4% del producto de los últimos 10 años. La ampliación del déficit respondió al crecimiento de las importaciones y a la contracción de la cuenta de servicios.

“Estimamos que el déficit en cuenta corriente será mayor al que hemos visto en años anteriores, y la manera de equilibrar las cuentas externas es con una moneda más depreciada. Esto marcará una tendencia alcista en el dólar”, apuntó.

En relación a ello, mencionó que la recuperación del precio del cobre es un punto que daría más sostenibilidad al sol. Destacó que este se había ubicado en niveles más bajos y desalineados de sus fundamentos, explicado por una liquidación de posiciones no comerciales, pero que ahora se ha recuperado en cierta medida.

“Aún hay un entorno de cierta moderación en el precio, luego de haber tocado niveles de US$ 4.7 la libra, hoy está en niveles de US$ 3.6 y US$ 3.7, en línea más con los fundamentos y una menor demanda por el lado de China. Esto niveles siguen siendo soporte para la moneda, a través de los adelantos de Impuesto a la Renta, aunque será menos importantes al que se ha visto en meses previos”, indicó.

Dario Valdizán, director de buy side research de Credicorp Capital Asset Management, señaló que el precio del cobre es uno de los principales determinantes de la cotización del dólar hacia fines de año.

“El precio de cobre dependerá de la dinámica de la recuperación de la economía china. Esperamos un tipo de cambio que cierre el 2022 en el rango de S/3.8 - S/4″, mencionó.

En el mismo sentido, Blanca Pajuelo, trader FX de Kallpa SAB, mencionó que la cotización del dólar dependerá del precio del cobre, el cual a su vez está sujeto de las expectativas sobre la economía mundial, particularmente de economías clave como Estados Unidos y China.

Fuente: BBVA

Aumento de tasas de la Fed

Otro elemento determinante en la trayectoria del dólar hacia fines de año es la posible finalización del ciclo de aumentos de tasas del BCR, a la par de una la Reserva Federal (Fed) que continuaría con su política monetaria más ajustada, mencionó Perea.

Cabe indicar que el BCR empezó con su campaña de aumentos (625 puntos básicos hasta la fecha) de su tasa de referencia desde julio del 2021. Por su parte la Fed empezó sus movimientos al alza en tasas en marzo (con 225 puntos básicos hasta la fecha) hasta un rango objetivo de 2.25% y 2.50%. Jerome Powel, presidente de la Fed, señaló que es probable que siga aumentando las tasas de interés.

“El diferencial de tasas de soles y dólares va a disminuir hacia adelante, y generaría presiones alcistas. Hasta ahora ha sido ampliamente favorable a los activos en soles, porque el BCR se adelantó a la Fed. No obstante, Powel ha dado un mensaje más hawkish, y queda claro que la Fed, a pesar del impacto que pueda tener en la economía de Estados Unidos, seguirá ajustando la política monetaria”, indicó.

En relación a lo anterior, Valdizán señaló que lo que suceda con la tasa del BCR también sería clave para la trayectoria del dólar.

“Fuera del riesgo político, consideramos que a la tasa de política monetaria (del BCR) como un de los principales factores. Esperamos cierre en 7%, aunque dependerá del comportamiento de la inflación, que creemos ya llegó a pico”, apuntó el representante de Credicorp Capital.

Mayor percepción de riesgo

En cuanto a factores idiosincráticos, hay cautela o posiciones defensivas en inversionistas, agentes privados y familias, manteniendo cierta cantidad de ahorros en moneda extranjera, lo cual está vinculado a la incertidumbre política, según Perea.

“A pesar de que los fundamentos sólidos como la posición fiscal y el trabajo del BCR con respecto a su política monetaria y control de la inflación, hay otros elementos de lo que tienen que tomar que los agentes toman en cuenta sus decisiones de inversión (en instrumentos de deuda o acciones), que tienen que ver con el factor político el cual actualmente no favorece en la percepción de la cotización de los activos locales. Desde el punto de vista de personas naturales, hay una mayor preferencia por dólares como refugio”, apuntó.

