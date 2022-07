Anthony Polin, CEO de Inka Money (casa de cambio digital), afirma que si se trata de una persona que tiene pocos excedentes disponibles, no sería recomendable tener posición en esta moneda con miras a esperar una recuperación que posiblemente no pase en el corto plazo.

Explicó que, a diferencia del dólar, el euro no es una moneda que tienda a ser usada para el pago de obligaciones (peruanos se endeudan en dólares) o para pagar bienes y servicios que se compren en el exterior. Esto resta importancia a la opción de mantener recursos en la divisa de la zona euro.

“La persona que no tiene muchos excedentes no debería exponerse a estos movimientos especulativos, pues lo más probable es que no tenga ninguna retribución y, posiblemente, quieran disponer del dinero pronto. La diferencia del ahorro en dólares es que se puede tener deudas en esta moneda o proyectos que impliquen pagos con esta, por lo que si baja, sí sería recomendable tener un fondo. Con el euro no pasa ello, al menos en Perú”, apuntó.

Por su parte, Blanca Pajuelo, trader FX de Kallpa SAB, afirmó que ahorrar en euros podría ser una buena opción solo para algunas personas que piensen viajar o hacer alguna compra en Europa, ya que el dólar aún es considerado como la opción prioritaria bajo la actual coyuntura.

“Podría ser una opción de ahorro siempre y cuando se tengan objetivos de compra vinculados a los países de la zona euro. Ahora se mantendría a la baja (el euro), a menos que haya alguna intervención del Banco Central Europeo (BCE) en cuanto a sus tasas. La mayoría está optando por comprar dólares como refugio”, explicó.

Cabe indicar que el BCE apunta a subir sus tipos de interés (por primera vez desde el 2011) en 25 puntos básicos en su reunión de julio, mientras que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos ya ha subido su tasa hasta el rango de 1.5% y 1.75%. Esto impacta en el euro por el diferencial de tipos de interés.

Polin mencionó que, en el caso de tener amplios excedentes para poder sobrellevar la volatilidad (mantenerlos por un plazo amplio), entonces podría ser una opción tener una posición en euros. Sin embargo, sería recomendable esperar aún unas semanas o meses.

“La idea es que si se usan estos excedentes quieran disponer de ellos pronto. Es posible que hayan inversionistas que apuesten en el mediano plazo por el euro, y no sería una mala idea para diversificarse en este tipo de activos. No obstante, sería recomendable esperar un poco más y tener más información sobre cómo responderá el BCE”, aconsejó.

Agregó que en la medida que no se asegure la continuidad del suministro energético en Europa, puede hacerse más criticas las expectativas de recesión, y la devaluación del euro también.

Al respecto, Pajuelo indicó que los niveles actuales de la cotización posiblemente no sean los pisos para el euro, y que su valor podría oscilar aún más a medida que los formuladores de política actúen, y la crisis energética en el continente se profundice.

En corto

La compañía gasística rusa Gazprom, inició su mantenimiento de diez días, hasta el 21 de julio, de su gasoducto Nord Stream 1 que sirve para proveer de gas natural a Alemania y otros países europeos. Esto ha sumado a los temores de una recesión en Europa, pues hay expectativa de que finalmente no se reanuden las operaciones de suministro según lo programado.