A fines de junio el precio del cobre a tres meses (Commodity Exchange -COMEX-de Nueva York) se ubicó por debajo de US$ 4 la libra, en medio de los temores de una posible recesión global, mayores tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y una ralentización de la economía china (que evitó por poco la contracción en el segundo trimestre, al registrar un avance de 0.4%). Lejos de precios por encima de los US$ 4.80 vistos en marzo, el metal está cotizando alrededor de US$ 3.3.

Perea indicó que para este y el próximo año se esperaría un precio del cobre que promedie alrededor de US$ 3.91 y US$ 3.33 la libra, respectivamente.

Destacó que en el corto plazo (2022 y 2023) podrían verse incluso precios del metal alrededor de US$ 3 la libra, posiblemente gatillado por los temores de recesión, y porque aún hay margen para que se liquiden posiciones especulativas.

“Las preocupaciones de un menor crecimiento mundial y una demanda débil hacen que las posiciones especulativas de cobre (no comerciales) se vayan a un nivel de sobreventa, que suele exacerbar movimientos en el precio (del cobre)”, indicó.

Señaló que, además de una posible demanda más débil, hay presiones de oferta que afectan la cotización del metal este año, y lo harían también en el 2023.

“La oferta mundial de cobre va a aumentar el próximo año en alrededor de 7%, pues están entrando en producción proyectos como Quellaveco (en Perú), Quebrada Blanca (en Chile) y Kamoa-Kakula (en el Congo). El crecimiento en la producción es importante, pues en los últimos ocho y diez años este crecimiento ha sido de 2.5%. Entonces habría una mayor oferta a la par de una menor demanda”, anotó.

Agregó que, a corto plazo, también hay factores que soportan el precio como los costos de producción más altos por parte de las mineras y problemas sociales alrededor de grandes compañías. “La reducción del precio del cobre está generando reacción por parte de las compañías mineras, pues están anunciando que se posponen algunos proyectos, y también recortes de producción como el caso de Antofagasta Minerals”, indicó.

Hacia adelante se prevén niveles promedio entre US$ 3.5 y US$ 3.8, sostenido por los planes de infraestructura verde y reconversión vehicular (autos eléctricos), señaló Perea.

“S&P Global previó que la demanda mundial de cobre se iba a duplicar en el 2035, siendo este un incremento significativo en el marco de los planes de infraestructura verde y reconversión vehicular por el cambio climático. Esto da un soporte estructural al metal en el mediano plazo. Veremos una recuperación en el precio de manera gradual hacia finales de la década, por lo que en los siguientes años no se vería un precio por encima de US$ 4 la libra”, apuntó.

Fuente: BBVA Research

Se va a ver un cobre a la baja en los próximos meses hasta fin de año, en donde incluso puede llegar a US$ 3 la libra. Los precios en el 2023, dependerán principalmente de lo que ocurra con China, señaló Elmer Cuba, economista y sodio de Macroconsult.

Ante la consulta sobre si el precio del cobre podría retomar niveles por encima de US$ 4 la libra en el corto y mediano plazo, Cuba señaló que sería un escenario muy poco probable. En el mediano plazo, desde el 2024 en adelante, no debería estar debajo de US$ 3.30″, dijo a Gestion.pe.

Impacto

En este ciclo de precios elevados del cobre no se estaba teniendo incidencia sobre el sector real de la economía (crecimiento). Se había “roto” ese vínculo entre el precio de exportación e inversión minera y no minera, pues persiste una confianza empresarial deprimida por el ruido político. Entonces, el canal principal de impacto es por el lado de recaudación, señaló Perea.

“No se afectaría mucho la parte de actividad económica. Por otro lado, la recaudación importante por Impuesto a la Renta del sector minero disminuiría en el 2023″, apuntó.

El economista mencionó que las menores cotizaciones del metal están ampliando el déficit de cuenta corriente (compras de importaciones superan los ingresos que se reciben por las exportaciones) que cerraría el año en 5% (del PBI).

“Como todo déficit, este va a tener que financiarse. Ello en un contexto con condiciones financieras más ajustadas, tasas de interés más altas y en un entorno de mayor aversión al riesgo, pues no están entrando capitales a economías emergentes”, indicó.

Perea mencionó que este déficit de cuenta corriente presionaría al alza el tipo de cambio; es decir, el sol se vería depreciado. En ese sentido, el BBVA Research proyecta que el dólar cerraría el 2023 entre S/ 3.95 y S/ 4.05, mientras que en el 2022 el rango es de S/ 3.90 y S/ 4.

Fuente: BBVA Research

