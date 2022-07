El riesgo de recesión en Europa en los próximos doce meses, según una encuesta de Bloomberg, aumentó a un 45% frente al 30% de la encuesta anterior y el 20% antes de que Rusia invadiera Ucrania.

Asimismo, el índice ZEW de sentimiento económico para Alemania y para la Eurozona, se ubicó en julio en -53.8 (frente a -28 del mes anterior) y -51.1 (frente a la lectura anterior de -28), respectivamente. Por su parte, el STOXX50 (el índice bursátil que representa a las 50 mayores empresas de la eurozona), ha tenido una caída de más 17% en lo que va del año.

La inflación (8.6% en junio en la eurozona), un euro debilitado frente al dólar, y un Banco Central Europeo (BCE) próximo a subir tasas (este jueves 21) son parte de un escenario marcado por la incertidumbre sobre la continuidad del suministro de gas de la rusa Gazprom a través del Nord Stream 1 a Alemania. La Comisión Europa (CE), señaló Reuters, no espera que el funcionamiento del gasoducto se reanude este jueves tras su mantenimiento anual de diez días.

Pezo señaló que, si bien el camino a tomar va a depender del perfil del inversionista, el salir o dejar su posición en este momento implicaría “recoger” pérdidas.

Indicó que, a pesar de no tener aún mucha certidumbre sobre lo que pase hacia adelante, el mercado es cíclico, por lo que también “pesa esperar”, pues el precio de las acciones podría recuperar lo que ha corregido.

“Se esperaría que sigan habiendo descuentos (en las acciones) por el aumento de la tasa del BCE (posiblemente en 25 o 50 puntos básicos). Seguramente los inversionistas ya tienen pérdida en el precio de sus acciones, y salir con esa mayor baja la materializaría. Es mucho más complicado salir en este momento, cuando vemos muchas personas que se aferran pues esperan una recuperación de sus activos. No se sabe cuánto pueda durar esta situación, y la decisión dependerá de qué tan rápido necesiten los recursos”, afirmó.

Al respecto, César Romero, jefe de Investigación de Renta4 SAB, señaló que lo más recomendable sería reducir la exposición en el mercado europeo.

“La recuperación sería a largo plazo y esperando que las sanciones sobre Rusia cesen. Sin embargo, difícilmente se llegaría al punto inicial nuevamente. La posibilidad de una recesión en Europa es ahora mayor a la de Estados Unidos, por el impacto del aumento de los precios en los futuros de gas natural. Sectores como consumo discrecional y tecnológico son golpeados pero, por la coyuntura en particular, vemos un mayor impacto también en el sector industrial, dado que es el que más suministros de energía necesita para su funcionamiento”, apuntó.

En ese sentido, Romero indicó que, en caso de considerar como oportunidad al mercado europeo bajo la actual coyuntura bajista, esto tampoco sería recomendable ahora.

“No vemos al mercado europeo como una oportunidad de inversión dada la coyuntura actual. Observamos un outlook negativo para Europa, por un efecto indirecto de una probable recesión en Estados Unidos, que importa el 24% del total de sus importaciones desde países europeos, y la escasez de energía por la menor oferta de gas ruso, lo que generaría una destrucción de la demanda. Esto afectaría a Alemania e Italia, principalmente, por su mayor dependencia”, indicó.

¿Y en Estados Unidos?

Se espera un panorama negativo para la renta variable en Estados Unidos, pero es en estos momentos cuando se presentan las mejores oportunidades de cara a invertir en esa bolsa, señaló Alonso Choquecota, CEO de Invalor.

Explicó que el “miedo” de los inversionistas sobre la renta variable está alrededor de una Reserva Federal (Fed) que quiere atenuar la inflación que aún sigue en niveles altos (último dato de 9.1%), lo que implicaría una continuidad en medidas restrictivas que haga que la economía de Estados Unidos y otras más estén en recesión. Esto ya está siendo descontado por los mercados, aunque no un escenario de recesión profunda.

“Una alternativa sería mantener la posición en renta variable extranjera para que no se efectúen las pérdidas. Otra opción es seguir comprando y promediar a la baja, esto sobre todo en empresas que tengan buenas ventajas competitivas y sobrelleven mejor la coyuntura”, apuntó.

Choquecota agregó que, en caso de querer tomar posición bajo el actual contexto, la recomendación es que la compra sea gradual y, en línea con lo anterior, en empresas con altas ventajas competitivas.

“Por ejemplo, de tener US$ 10,000, repartirlos en tramos de US$ 2,000 sería una buena opción. Todo ello para tener un margen para seguir captando información de cómo avanza el contexto. No obstante, deben evaluar las comisiones que tiene la Sociedad Agente de Bolsa (SAB) para ver si el ejercicio de compra gradual es rentable (la SAB cobra comisiones por operaciones de compra y venta)”, apuntó.

