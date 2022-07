Según datos de Bloomberg, el oro (precio spot por onza) al 6 de julio está en niveles de alrededor de US$ 1,740. Este se ha contraído 3.5% en lo que va del año, y respecto a su pico alcanzado a inicios de marzo (US$ 2,050.76), los registros actuales están por debajo en 13.9%. Asimismo, fue en los últimos días (desde el 5 de julio) cuando se ubicó por debajo de los US$ 1,800.

Cabe indicar que, luego del cobre, el oro es el segundo producto en importancia que exporta Perú. En cuanto al valor de las exportaciones totales, representó en el 2021 alrededor del 16% (el cobre significó el 32%). Asimismo, entre enero y mayo, según reportó el Banco Central de Reserva (BCR), este metal representó el 15.3% (el cobre representó el 30%).

Romero señaló que, si bien el oro no ha caído tanto como otros metales, su contracción ha sido más nítida en las últimas semanas, en línea con la apreciación del dólar. Mencionó que, como en general los metales están expresados en dólares, hay una correlación inversa con esa divisa.

Destacó que, si bien el metal más importante es el cobre, la dinámica de impacto es parecida con el oro, al ser relevante en la canasta exportadora.

“El oro tiene una participación importante en las exportaciones, entonces al igual que con el cobre, la caída en el precio de este metal impactaría en la balanza comercial, produciendo una menor entrada de dólares y, por ende, ser una presión adicional para el tipo de cambio (hoy en S/ 3.909)”, indicó.

En el mismo sentido, Anthony Hawkins, analista de Inversiones de Kallpa SAB, señaló que parte del impacto también implica una menor recaudación del Estado por renta minera.

“Si bien el foco siempre es en el cobre, el oro también es relevante en el comercio del Perú con el exterior, en los ingresos del sector minero y, por ende, en los beneficios tributarios por Impuesto a la Renta que se obtienen de este”, apuntó.

Otro impacto adicional es por el canal del mercado de capitales, en donde valores mineros en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) se están viendo perjudicados por la caída en el precio de los commodities, entre ellos el oro.

Romero señaló que uno de los principales afectados sería Buenaventura. “Si bien, por su participación en Cerro Verde, ya es más considerado una polimetálica guiada al cobre, esta tiene producción de oro a través de sus operaciones en Orcopampa, Tambomayo o La Zanja. Entonces, lo que pase con este metal impacta en el valor de sus acciones”, apuntó.

Lo que se espera

Romero señaló que la cotización del oro dependerá de cómo avanza la coyuntura con respecto a la actividad económica global y, en particular, de Estados Unidos y la postura de la Reserva Federal (Fed) con respecto a su aumento de tasas.

En ese sentido, si la política monetaria de la Fed continúa siendo hawkish (política monetaria restrictiva que apunta a aumentar tasas), es posible que se vean caídas en el oro hacia fines de año, aunque acotadas en comparación a otros metales.

Cabe indicar que, según indicó el BCR en su último Reporte de Inflación, la tasa de las Fed se ubicaría en el rango de 3.1% y 3.9% hacia fines del 2022, lo que implica aumentos adicionales pues la tasa se encuentra en el rango de 1.5% y 1.75% luego del último avance de 75 puntos básicos en junio. Según analistas, es posible que, en la reunión del 26 y 27 de julio de la Fed, haya un aumento adicional de 50 o 75 puntos básicos.

“En el caso de una recesión, podría traer consigo que se revierta la postura de la política monetaria de la Fed para aguantar la caída. Esto podría generar que el dólar pierda fuerza, y que se aprecie el oro por su calidad de refugio. Los miedos de recesión están generado un soporte en el metal (oro), por eso no tiene una caída tan pronunciada”, apuntó.

Plata también cae

La plata, otro de los metales que exporta Perú, aunque más rezagado al oro y el cobre, pasó de cotizar US$ 23 la onza (precio spot) a inicios de año a niveles de alrededor de US$ 19 (caída de 18%, y de 27% respecto a su pico del año), según datos de Bloomberg.

“El componente industrial para la plata es mucho más importante. Este es uno de los mejores conductores de electricidad, por lo que es usado en los semiconductores, autos eléctricos y regulares, celulares, entre otros. Esta correlación más fuerte con la economía ha hecho que la caída sea un poco más fuerte si se compara con el oro, y es más afín con lo que se ha visto en el cobre y otros metales base. Hacia adelante, se esperaría que sigan caídas por el componente industrial mencionado”, dijo Romero a Gestion.pe.

Dato

El volumen exportado de oro alcanzó 389 mil onzas, nivel menor en 11,000onzas (2.7%) respecto a enero del 2021. Esto fue debido a menores envíos de Minera Poderosa, Ares y Coimolache, principalmente, según reportó el BCR. Con respecto al mes previo, el volumen disminuyó en 17.8%.

Fuente: BCR