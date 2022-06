Las perspectivas cada vez más negativas sobre la actividad económica mundial, y una posible recesión, han impactado en el precio del cobre, el cual han venido en contracción en los últimos meses. En relación a ello, el Banco Central de Reserva (BCR) bajó, en su último Reporte de Inflación, su proyección del precio promedio del cobre para el 2022, de US$ 4.51 a US$ 4.35. Asimismo, la cotización del metal, a tres meses (Commodity Exchange -Comex-de Nueva York), pasó la barrera de US$ 4 y se ubicó en niveles de alrededor de US$ 3.80 en los últimos días, cotización que podría persistir hacia fines de año

Según analistas, de mantenerse así el cobre, el impacto en las exportaciones y la oferta de dólares en la economía peruana, tendrían un efecto en la dinámica del tipo de cambio (hoy en S/ 3.775).

“Si el precio del cobre cae aún más y se encuentra en niveles de soporte de alrededor de US$ 3.50 por libra, es posible que el tipo de cambio rompa el límite de S/ 3.80. Al día de hoy, en el mercado local, el dólar ya tendría absorbido la reducción que se ha dado en el cobre a US$ 3.80 la libra. Aún no se esperaría que se de este escenario de US$ 3.50, pero si continúan desplegándose impactos por la política de cero COVID de China podría materializarse”, indicó Hawkins.

César Romero, jefe de Investigación de Renta4 SAB, señaló que no se esperaría un cambio relevante en el tipo de cambio si el cobre se mantiene en sus niveles actuales, por encima de US$ 3.50.

Indicó que la fuerte caída del metal impacta, por el lado cambiario, a través de menores ingresos del sector minero, que terminarían en un menor pago de impuestos y, por ende, una menor oferta de dólares en la economía peruana, que finalmente depreciaría al sol, elevando el tipo de cambio. Todo ello también implica un mayor déficit fiscal.

“Se entiende que al día de hoy ya está integrado en el mercado el menor precio del cobre. Sin embargo, se observaría una mayor elevación del tipo de cambio si es que vemos al metal caer por debajo de los US$ 3.50 la libra. No se verían cambios fuertes en el tipo de cambio mientras se mantenga en el rango de entre US$ 3.50 y US$ 4 la libra”, indicó.

En línea con ello, Elmer Cuba, economista y socio de Macroconsult, indicó que el sol vería menos nítido el escenario de apreciación que está viendo a lo largo del año (tipo de cambio ha descendido 5% al 24 de junio), pero con una reacción más importante si el commodity toma valores de alrededor de US$ 3.50 la libra.

“En los niveles actuales del cobre, es posible que el impacto se refleje en un descenso menos marcado del tipo de cambio. Por otro lado, el solo hecho de que el cobre baje a US$ 3.50 debería hacer que el tipo de cambio suba, aunque se debe tener en cuenta la intervención que pueda tener el BCR”, apuntó.

Otro canal de impacto

Romero mencionó que la cotización del metal rojo tiene correlación con la actividad económica en el Perú, en específico por el canal de inversión.

“Caídas en el precio del cobre llevan a una reducción del nivel de los ingresos por exportaciones del país. A través de los términos de intercambio, esto va a generar menor inversión en el sector privado dado que, con flujos de precios reducidos, los ingresos futuros se recortarán. Esto en el mediano plazo va a reducir la demanda, y luego el sector consumo a nivel nacional. El deterioro económico generará un aumento en el riesgo país, y llevará a menores proyecciones futuras del Producto Bruto Interno (PBI)”, apuntó.