El precio del cobre a tres meses (Commodity Exchange -COMEX-de Nueva York) se ha venido reduciendo por los temores de una posible recesión global ante un entorno de mayores tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y una ralentización de la economía china vinculada a su política agresiva contra el COVID-19. Es así que desde precios por encima de los US$ 4.70 la libra del metal en abril, se pasó a niveles por debajo de US$ 3.80 (cerró por debajo de US$ 4 en la jornada del 22 de junio).

Cuba mencionó que el canal de impacto al Producto Bruto Interno (PBI) es a través de la inversión privada, la cual, en el Perú, es directamente influenciada por el precio del cobre.

“En situaciones normales se veía una relación directa en los términos de intercambio (relación de precios de exportaciones e importaciones) y las expectativas empresariales e inversión privada, y eso se ha roto. Entonces, como las expectativas del sector privado ya están deprimidas por la actual administración, no se esperaría que la reducción en el precio del cobre las golpee más. Estando ya llegando a julio, el impacto del menor precio del cobre sería marginal”, indicó.

El economista de Macroconsult señaló que de contraerse el precio a niveles por debajo de US$ 3.50, las perspectivas de las empresas hacia el 2023 serían mucho peores.

“Si el cobre cae por debajo de US$ 3.50, ya sería preocupante, pues se podrían complicar las cuentas fiscales, y aumentar el riesgo país. Para el siguiente año se estarían analizando las inversiones tanto mineras como no mineras por este factor. De continuar con la contracción, la proyección del PBI (ahora en 2%) para el 2023 tendría un sesgo a la baja. Por ahora, esperamos que no baje a esos niveles, aunque sigue siendo un escenario que se contempla”, reconoció.

Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB, mencionó que la contracción en el precio del metal sí podría golpear este año al resultado final del PBI, y que sea motivo para que se reduzcan los estimados de esta variable para Perú.

“El precio del cobre es un elemento clave para el crecimiento de la inversión y el PBI de la economía peruana. Si bien este año, por factores vinculados a lo político, no se ha podido aprovechar este efecto, el impacto es directo. Entonces el menor precio del cobre pone en peligro el estimado de crecimiento del PBI del 2022 que ahora está entre 2% y 3%, por una menor inversión privada y menores exportaciones. Esto significará también una depreciación del sol, mayor déficit fiscal y, por supuesto, menor demanda, consumo y bienestar para la población”, apuntó.

Santiago Dávila, socio de EA consultores, señaló que con un cobre cotizando en niveles más bajos, hay presiones para que el crecimiento del PBI sea menor este año y, coincidió con Cuba, en que sobre todo lo será el siguiente año.

“De continuar con la contracción del precio del metal (cobre), ante el actual entorno de conflictos alrededor de un segmento clave para el país como la minería, hay un motivo adicional para desalentar las inversiones en este sector, las cuales ya se esperan en contracción tanto en este como el siguiente año (según el BCR la inversión minera caería 5% en el 2022 y 16% en el 2023)”, indicó.

Otro canal de impacto, manifestó Cuba, es el de ingresos tributarios, los cuales serían menores de continuar con la contracción del precio del cobre, y con un efecto más nítido en la regularización del Impuesto a la Renta en el 2023.

“Mes a mes, los ingresos del Estado por minería (adelanto de Impuesto a la Renta) se reducirían por este efecto. Sin embargo, con un cobre cotizando en niveles más bajos, el impacto más fuerte sería el siguiente año en la regularización”, apuntó.

Impacto en el tipo de cambio

Cuba y Arispe señalaron que un menor precio del cobre es un factor adicional que presiona al tipo de cambio, además del entorno de mayores tasas por parte de la Fed. Esto por la menor oferta de la divisa en la economía.

“El tipo de cambio probablemente se vea impulsado por un menor valor de exportaciones. Con menos dólares en la economía es claro que el dólar subiría más”, consideró Arispe.

Cabe indicar que un factor clave en el descenso del tipo de cambio este año, según analistas, ha sido la oferta de dólares por parte del sector minero para cumplir con sus obligaciones tributarias.

BVL reacciona al cobre

Cuando los precios del cobre bajan el apetito por invertir se reduce debido a un mayor grado de aversión al riesgo, señaló el gerente general de Kallpa SAB.

En la jornada del 23 de junio (datos a la 1:00 pm), según reportó Kallpa SAB, se continuó con la reacción de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) al menor precio del cobre. En ese sentido, el EPU (ETF diversificado en acciones de compañías peruanas) bajó en 4.4%. Asimismo, se destaca los siguientes retrocesos:

BVN -9.3% VOLCABC1 -5.3% ALICORC1 -1.9% SCCO -7.2% FERREYC1 -1.0% BAP -1.2% MINSURI1 -6.6% BBVAC1 -4.3% INRETC1 -6.5% CVERDEC1 -3.5%