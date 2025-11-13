En Lima Metropolitana, el índice de Centrum PUCP plantea que existe una "paradoja" que afecta el progreso social de sus habitantes. Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec.
En Lima Metropolitana, el índice de Centrum PUCP plantea que existe una "paradoja" que afecta el progreso social de sus habitantes. Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec.
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Los últimos resultados generales del Índice de Progreso Social Regional del Perú (IPSRP) 2025, que elabora Centrum PUCP en alianza con la organización estadounidense Social Progress Imperative, muestran que el próximo gobierno tendrá la difícil tarea de recomponer el bienestar en las regiones del país.

