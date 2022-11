En este contexto, el índice de precios al consumidor (IPC) de estos productos se incrementó 13.55% en Lima Metropolitana en octubre (tasa anual, últimos 12 meses), según data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Esto significó que el alza del precio de los alimentos se desaceleró el mes pasado ; es más, fue su menor tasa anual tras seis meses. Sin embargo, esto no fue transversal en todos los productos.

Hay cuatro grupos que tienen mayor importancia (por su ponderación): carne; pan y cereales; hortalizas, legumbres y tubérculos; y leche, queso y huevos.

De estos, los precios de tres se aceleraron. Por ejemplo, pan y cereales subió 14.94% en octubre (tasa anual). En agosto había llegado a un pico (15.02%), pero en setiembre se desaceleró (14.18%).

También, el mes pasado el grupo de hortalizas, legumbres y tubérculos subió 20.95% (setiembre: 19.12%) y leche, queso y huevos se incrementó 23.17% (setiembre: 20.98%).

“El resultado del mes fue negativo (-0.22%, solo octubre), influido, por ejemplo, por el pollo eviscerado (-9.2%), lo que ha hecho que la tasa anual se desacelere de manera importante. Sin embargo hay productos que aún reflejan dificultades en su producción, por el tema de escasez de fertilizantes, como la papa”, comentó Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores.

Los detalles

Parte del incremento del precio de pan y cereales se explicaría por la cotización internacional del trigo -principal insumo para la elaboración del pan-, que en octubre (al día 25) subió a US$ 418 por tonelada, después que en los tres meses previos -en promedio- estuvo por debajo de US$ 400 por tonelada. Además, durante todo este año, el precio internacional de este commodity se ubicó por encima del promedio del 2021 (US$ 296 por tonelada).

A esto se suma el incremento del precio de productos como las grasas (mantequillas, margarina, manteca, entre otros), que según la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), subió hasta 90%.

En el caso de hortalizas, legumbres y tubérculos, como mencionó Odar, parte del alza de precios ha respondido al impacto de fertilizantes en algunos cultivos como la papa. Ya en el informe del INEI de setiembre se mencionó que el alza del precio del tubérculo respondía a un “menor abastecimiento en mercados mayoristas por una menor producción, debido al mayor costo de los fertilizantes”.

Y, cuando hablamos del grupo de leche, queso y huevo; vale detenerse en este último alimento. El precio de un kilogramo de huevos rosados en los mercados minoristas era de S/ 5.61 en enero, pero en octubre se ubicó en S/ 8.23. Con ello, registra cinco meses continuos por encima de los S/ 8.00 por kilo.

En su momento, Raúl Salas Delgado, Presidente de Avisur y Pedro José de Zavala, miembro de Avisur, respondieron a Gestión que actualmente producir un kilogramo de huevo tiene un costo de S/ 6.70; cifra que se ha duplicado en los últimos dos años. Incluso, comentó Salas, el levante (fases de cría y de recría) de una gallina ponedora antes costaba US$ 4.00, pero hoy llega a US$ 8.00.

Juan Carlos Odar proyectó que el IPC de alimentos cerraría el año con una variación de entre 12% y 13%. “Es una variación bastante significativa, tratándose de un rubro importante -con mayor peso- sobre todo para las personas de menores ingresos”, puntualizó.

Por su parte, Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research, comentó que hay dos factores que todavía son un riesgo para la inflación de alimentos: la campaña agrícola 2022 - 2023 (por la posibilidad de un menor rendimiento de los cultivos) y los precios internacionales de productos alimenticios como el trigo .

Resultado de octubre

El IPC de Lima Metropolitana subió 8.28% en octubre (tasa anual), continuando con su menor ritmo (esta es su menor tasa tras cuatro meses). “El dato del mes fue 0.35%, la menor tasa de inflación mensual desde febrero, ese es un elemento positivo. Con ese resultado, la interanual pasó de 8.5% a 8.3%, es un descenso ligero y gradual, en línea con lo esperado”, comentó Perea.

Aun así, el economista refirió que hay que detenerse en la data subyacente (que no incluye alimentos ni energía, es decir, lo volátil). Se aceleró de 5.5% a 5.7%, lo que refleja una contaminación del proceso inflacionario sobre los precios de otros bienes y servicios que no están vinculados a las alzas de las cotizaciones.

Los precios a nivel nacional subieron 8.64% el mes pasado, su menor tasa tras cinco meses (la data mensual fue 0.45%). Aun así, hay seis ciudades que superan el 10%: Huaraz, Cerro de Pasco, Ica, Chachapoyas, Tacna y Huancavelica.