El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que las agroexportaciones mantienen su ritmo de crecimiento y siguen en aumento, registrando ventas por US$ 4,504 millones, durante el primer semestre del 2024. Esta cifra representa un aumento de 11.3% en comparación a las ventas registradas en el mismo periodo del año anterior.

“Desde el Midagri seguimos impulsando la producción agrícola y el acceso de productos a nuevos mercados internacionales. Asimismo, con el destrabe de proyectos de irrigación de alcance mundial nos permitirán ampliar la frontera y oferta agrícola y seguir consolidando al país como uno de los proveedores de alimentos más importantes en el mundo,” destacó Ángel Manero, ministro del sector.

Las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 302 millones, cifra que significó un aumento de 46.2% respecto a lo registrado en 2023, debido a las mayores exportaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar (US$ 258 millones) y pelo fino de alpaca o llama (US$ 5.3 millones) cuyas ventas crecieron en 62.8% y 90.7%, respectivamente. Estos productos explican el 86.9% de las agroexportaciones tradicionales.

Por el lado de las exportaciones agrarias no tradicionales, estas alcanzaron US$ 4,201 millones, monto mayor en 9.4% a lo observado en el mismo periodo del año pasado.

Los principales productos del ranking agroexportador en el periodo analizado fueron: paltas US$ 754 millones (18.0% de participación), uvas frescas US$ 482 millones (11.5%), arándanos frescos US$ 360 millones (8.6%), cacao en grano US$ 245 millones (5.8%) y mangos frescos US$ 189 millones (4.5%).

El Midagri destacó también las mayores colocaciones de espárragos frescos en US$ 116 millones (2.8%), alimentos de animales con US$ 114 millones (2.7%), las demás frutas frescos en US$ 84 millones (2.0%), aceites esenciales de limón con US$ 72 millones (1.7%), y paprika sin triturar ni pulverizar con US$ 72 millones (1.7%). Estos 10 productos en conjunto concentraron el 59.2% de la oferta exportable no tradicional.

Según el ministerio, los productos que más contribuyeron al resultado del primer semestre son: cacao en grano (+654.4%), manteca de cacao con acidez a 1% (+511.8%), manteca de cacao acidez (+511.8%), manteca de cacao acidez superior a 1.65% (+449.2%), cacao en grano (+231.7%), arándanos frescos (+95.9%), aceites esenciales de limón (+71.0%), entre otros.

Frutas y hortalizas

La cartera destacó, en la canasta de productos no tradicionales, las exportaciones de frutas y hortalizas, cuyas ventas alcanzaron los US$ 2,431 millones FOB (57.9.0% de las agroexportaciones no tradicionales) a junio del 2024, cifra que significó un aumento de 6.4% respecto al 2023.

Del mismo modo, en los primeros seis meses del año, los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Chile, Ecuador, México, Inglaterra, China, Canadá, Colombia. Este grupo de países concentraron el 76.3% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

¿Crecimiento se mantendría?

El Midagri resaltó que, en el mes de junio, las exportaciones agrarias ascendieron a US$ 795 millones, lo cual significó una tasa de crecimiento de 32.3% en comparación a los US$ 601 millones registrados durante el mismo mes del año pasado.

En ese mes las agroexportaciones tradicionales sumaron US$ 64.1 millones, cifra que significó un incremento de 37.8% respecto a lo registrado en similar mes del 2023.

Esto fue posible, según la cartera, debido principalmente a la mayor exportación de café sin tostar sin descafeinar (US$ 59.5 millones), pelo fino de alpaca o de llama (US$ .9 millones), cueros y pieles enteros de bovino (US$ 9 millones) registraron aumentos en 78.1%, 56.6% y 251.5% respectivamente. Estos productos explicaron el 95.7% de las agroexportaciones tradicionales.

Por su parte, las agroexportaciones no tradicionales alcanzaron ventas por US$ 730.9 millones, monto 31.8% mayor a lo observado en similar mes del año pasado.

Los principales productos del ranking agroexportador fueron: paltas US$ 233 millones (31.8% de participación), cacao en grano US$ 75 millones (10.2%), los demás cítricos US$ 32 millones (4.4%), espárragos frescos US$ 30 millones (4.2%), alimentos de animales US$ 23 millones (3.1%), manteca de cacao acidez 1 % US$ 17 millones (2.3%), manteca de cacao acidez superior 1% -1.65% US$ 13 millones (1.7%), quinua US$ 11 millones (1.5%), galletas dulces US$ 11 millones (1.5%).

La balanza es positiva

Del mismo modo, en los primeros seis meses del año se registró que balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 1,462 millones, cifra mayor en 79.4% en comparación con el monto obtenido en el mismo periodo del año pasado.

El incremento se debe, indica el Midagri, al aumento en dólares de las exportaciones agrarias, que sumaron US$ 456 millones más en comparación a lo registrado el año pasado.

Temas relacionados a agroexportaciones