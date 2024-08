Precio del oro toca “picos”, mientras hay solo cinco proyectos en cartera

Esto nos lleva a analizar si Perú está subiéndose a la “ola dorada”. La producción nacional de oro, en junio de 2024 reportó casi 8 millones de gramos finos, lo cual se tradujo en una reducción de 2.5% respecto a similar mes del 2023.

Aún así, la producción acumulada al primer semestre (52 millones de gramos finos) se incrementó 14%, según información del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Los datos también muestran que a mayo, las exportaciones de oro sumaron US$ 5,652 millones (36.9%).

Los proyectos

Tras ver los datos de lo que hoy se tiene, ¿qué se espera hacia adelante? Perú cuenta con una cartera de 51 proyectos de inversión minera por US$ 54,556 millones. De estos, solo cinco son de oro: San Gabriel, Reposición Inmaculada, Reposición Tantahuatay, Conga y Ollachea (en conjunto suman US$ 6,842 millones). Los dos últimos no cuentan con fecha estimada de puesta en marcha.

La clave, entonces, se entendería, para aumentar este número de proyectos de inversión minera está en aquellos vinculados a la exploración. El país tiene una cartera de 75 proyectos por US$ 644.2 millones, solo 12 -en distintas etapas- están relacionados con el oro (US$ 190.8 millones).

Para Luis Miguel Incháustegui, exministro del Minem, este metal, que es de refugio en situaciones de crisis, registra precios récord, lo que -lamentablemente- se vuelve atractivo para la minería ilegal. Por eso, a su consideración, el foco debe estar -de manera urgente- en combatirla.

A esto, se debería sumar, para incentivar más exploración, que se pueda traducir en proyectos de inversión formales, hacer más expeditivo la entrega de permisos.

“La cartera de exploración es interesante. El gran problema, el desafío, es cómo hacer que los permisos se den en un tiempo óptimo. Sucede también que todo es cíclico, cuando el precio no está alto, las exploraciones bajan, aún así las empresas que buscan nuevos yacimientos de oro y otros minerales, apuestan a futuro (...)”, dijo.

Agregó que los países que captan inversiones en exploración deben tener recursos interesantes para explorar, como lo tiene el Perú. El otro punto es tener una estabilidad jurídica y política. “La estabilidad política en Perú está en problemas”, dijo.

Como mencionó, el otro tema que podría ahuyentar las inversiones es la minería ilegal. “Si el Gobierno no muestra una actitud fuerte para frenar la minería ilegal, eso va a limitar la exploración”, alerta.

Minería ilegal

Durante su discurso de Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte, se refirió al combate de la minería ilegal. Sin embargo, en ese momento, diferentes analistas dijeron a Gestión que los anuncios no fueron suficiente. Es más, una idea trasversal era la necesidad de ya terminar con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

“Hay una falta de correspondencia entre lo señalado en el discurso y la realidad que estamos viviendo sobre el terreno. En el caso concreto sobre Pataz (La Libertad) vemos una una presencia policial que no necesariamente está acompañada de intervenciones efectivas en las bocaminas de los ilegales”, dijo en ese entonces Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de Minera Poderosa.

Además, el Instituto Peruano de Economía (IPE) había advertido que los envíos de oro ilegal de Perú “encabezan” en la región.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.