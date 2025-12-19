Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
El viernes 19 de diciembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso,

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.365. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.368 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.370, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.363 a la compra y S/ 3.371 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el día anterior, en medio de un ligero retroceso global del dólar, tras un dato de inflación de Estados Unidos menor de lo esperado y que reforzó las expectativas de nuevos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en el año hasta noviembre, pero la moderación es probablemente técnica y los estadounidenses siguieron enfrentándose a problemas de asequibilidad que se han achacado en parte a los aranceles sobre las importaciones.

¿Por qué el precio del dólar ha caído 10% en el Perú?

