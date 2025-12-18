Tipo de cambio hoy en Perú: ¿Cuánto está el dólar este jueves 18 de diciembre?

El jueves 18 de diciembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, con los mercados e inversores atentos a nuevos datos de la economía de Estados Unidos en busca de pistas sobre los siguientes pasos de la Reserva Federal en materia de tasas de interés.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.365. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.369 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.42% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.370, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.365 a la compra y S/ 3.372 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas de América Latina anotaban pérdidas el día anterior, en medio de un avance global del dólar y con los mercados e inversores atentos a nuevos datos de la economía de Estados Unidos en busca de pistas sobre los siguientes pasos de la Reserva Federal en materia de tasas de interés.

Ahora los mercados esperan datos cruciales de inflación en la primera economía del mundo esta semana, con el índice de precios al consumidor el jueves y el gasto de consumo personal el viernes.