Dólar. (Foto: Joel Alonzo | GEC)
El miércoles 17 de diciembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, luego que se diera a conocer un esperado informe del empleo en Estados Unidos que estuvo por encima de lo esperado y que reafirmó las expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.40% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.760 y se vende a S/ 3.380, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.366 a la compra y S/ 3.374 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el día anterior, en medio de un retroceso global del dólar luego que se diera a conocer un esperado informe del empleo en Estados Unidos que estuvo por encima de lo esperado y que reafirmó las expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Los inversores ahora están a la espera de la divulgación del Índice de Precios al Consumo y el índice de gastos de consumo personal de noviembre, que se publicarán esta semana, en busca de nuevas pistas sobre la política monetaria del próximo año.

