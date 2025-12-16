El martes 16 de diciembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, luego que se diera a conocer un esperado informe del empleo en Estados Unidos que estuvo por encima de lo esperado y que reafirmó las expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.370. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.372 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.34% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.360 y se vende a S/ 3.375, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.365 a la compra y S/ 3.375 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el martes, en medio de un retroceso global del dólar luego que se diera a conocer un esperado informe del empleo en Estados Unidos que estuvo por encima de lo esperado y que reafirmó las expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó que en noviembre se crearon 64.000 empleos, superando las expectativas del mercado que esperaba la creación de sólo 50.000 nuevos empleos, de acuerdo a un sondeo realizado por Reuters entre 68 economistas.

Los inversores ahora están a la espera de la divulgación del Índice de Precios al Consumo y el índice de gastos de consumo personal de noviembre, que se publicarán esta semana, en busca de nuevas pistas sobre la política monetaria del próximo año.