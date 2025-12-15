El lunes 15 de diciembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, tras una semana marcada por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de bajar su tasa de interés de referencia.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.369. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.370 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.40% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.355 y se vende a S/ 3.375, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.363 a la compra y S/ 3.373 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las monedas y bolsas latinoamericanas encadenaban una nueva jornada de ganancias el viernes pasado, y se encaminaban a cerrar con alzas una semana marcada por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de bajar su tasa de interés de referencia.

Las monedas y bolsas subían en general en los mercados emergentes por los mejores diferenciales de tasas de interés y las expectativas más favorables para la economía mundial.